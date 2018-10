Sólo hubo un Betis con menos gol en la historia

El problema del Betis es conocido por todos. Elogiado por su control casi absoluto de los partidos, las críticas crecen al mismo tiempo or su falta de gol. Y no es porque no lo intente. Es cierto que el innegociable estilo de toque impuesto por Setién echa en falta en muchas ocasiones una mayor verticalidad, pero ante el Valladolid, las estadísticas volvieron a darle la razón: 20 disparos de los verdiblancos, cuatro entre los tres palos, por seis de los pucelanos, sólo dos de ellos a portería.

Quizás sólo sea una cuestión pasajera, como defiende el técnico cántabro. Una mala racha de cara a puerta. Pero lo cierto es que la falta de puntería comienza a ser histórica. No en vano, no ha habido un Betis menos goleador a estas alturas de curso en todo el siglo XXI. Y echando la vista más atrás, sólo encontramos uno peor, el de la 72/73, entrenado por el húngaro Szusza, que acabó bajando.

El actual conjunto bético suma cinco tantos, mientras que aquel equipo en el que jugaban Bizcocho, López o Rogelio, a la postre 'pichichi' verdiblanco con 7 dianas, las mismas que González, se plantó en la novena jornada con sólo dos goles a favor y diez en contra. Una pobre cifra anotadora a la que sólo se acercan el Betis de Setién y el de la 98/99 que, como éste, también llevaba cinco tantos a estas alturas. Aquel equipo, con Alfonso, Denilson, Oli o Finidi (máximo realizador al final con 11 dianas), comenzó siendo adiestrado por Cantatore, al que Javier Clemente sustituyó tras la séptima jornada, dejando finalmente a los verdiblancos en una discreta decimoprimera posición.

Con esos dos negativos precedentes en su propia historia, la escasez goleadora verdiblanca también adquiere trascendencia en otras comparaciones. Así, no hay un equipo en LaLiga que haya perforado menos veces las redes contrarias que el conjunto heliopolitano, siendo los que m´ñas se acercan Valencia, Villarreal y Huesca, que han anotado dos más (7). Pero es en las cinco principales ligas de Europa (contando también Ingletrra, Italia, Alemania y Francia), sólo hay dos equipos peores en esta faceta: el Mainz 05 y el Huddersfield, ambos con cuatro tantos, si bien el conjunto germano ha jugado un partido menos.

De las delanteras menos efectivas

Datos y más datos que muestran las claras el evidente problema de un Betis en el que Loren, autor de dos goles, es el único de sus puntos que ha mojado. Y es esto, precisamente, uno de los aspectos que más está lastrando al equipo. No en vano, según el perfil especializado en estadísticas @FutbolAvanzado, la delantera verdiblanca es la decimioseptima menos efectiva de la Liga, pues entre Loren, Sanabria y Sergio León necesitan 14,50 disparos para hacer un tanto. Unos guarismos que irge mejorar y que sólo empeoran a día de hoy las vanguardias de Valencia (17,33), Huesca (25) y Leganés (33).