La posesión suele llevar a Europa

El juego de posesión que Quique Setién ha implantado en el Betis está a día de hoy más debatido que nunca. Y no porque a los béticos no les guste ver cómo su equipo mueve el balón por todo el campo con soltura y con una gran precisión en el pase; sino porque esta atractiva filosofía de momento no le está sirviendo para generar muchas ocasiones claras y, además, no está siendo acompañada de la puntería y la pegada que se esperan de un equipo que domina los partidos con tantísima claridad. Con sólo cinco tantos a favor en nueve jornadas, el equipo verdiblanco es el peor realizador de LaLiga; y sufre muchísimo cuando los rivales juntan líneas y se cierran bien atrás para contragolpear.

La suma de todo ello provocó que en el Benito Villamarín se escuchasen los primeros pitos de la temporada tras la derrota ante el Valladolid, que ha puesto en tela de juicio una idea de juego respaldada por el entrenador, por sus jugadores... y también por las estadísticas.

Y es que, merecidas críticas al margen, es una realidad que tener el control de la posesión suele ser sinónimo de clasificarse para jugar competiciones europeas.



Dicho de otro modo, repasando los datos de la última década en Primera división puede llegarse a la conclusión de queen una gran mayoría de los casos con los que ocupan a final de temporada los siete primeros puestos de la tabla.

No obstante, ni que decir tiene que esto no es matemático ni una ciencia exacta. También hay excepciones y Quique Setién lo sabe bien, pues la UD Las Palmas que él entrenó antes de hacerse cargo del banquillo bético es una de ellas; motivo añadido para encontrar una solución que haga compatible el juego de toque con la verticalidad y la pegada.

El cuadro canario fue el segundo con más posesión en la 16/17 y el quinto mejor en la 15/16, pero en ninguno de los dos cursos se metió en Europa. Tampoco en la 17/18, cuando bajó a pesar de sobar bola con un Paco Jémez que ya pasó por lo mismo con el Rayo Vallecano. Los franjirrojos estuvieron entre los cuatro mejores de LaLiga en porcentajes medios de posesión durante cuatro temporadas seguidas (de la 12/13 a la 15/16) y no le sirvió para poder estar arriba.

El Celta de Eduardo Berizzo y la Real Sociedad de Eusebio son otras dos de las excepciones en la última década. Otra excepción en el lado opuesto es el Atlético de Simeone, que no falta nunca a su cita anual con el Viejo Continente, a pesar de que los rojiblancos no suelen estar en las clasificaciones de posesión.

La temporada pasada, ser el tercero con más posesión con un 55,9% de media y el tercero con más pases buenos (84,7%) le valió al Betis para acabar sexto.

Eso sí, en esta temporada se está dando un vuelco a este axioma, ya que sólo el Barcelona y el Real Madrid están entre los siete con más posesión y en el 'Top-7'.

El Betis, segundo con un 64% de media; Eibar, cuarto (54%); Celta, quinto (53%); el Rayo, sexto (52%), y Villarreal, (51%) no están aprovechando tener tanto balón.