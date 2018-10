Bartra: "Sabe a felicidad máxima"

"Sabe a felicidad máxima. Vine dos veces con el Barça y no había ganado. Ha sido una locura cómo ha animado la afición y que hayan venido tantos hasta aquí. Es para estar orgullosos", declaró Marc Bartra, determinante, tras el encuentro en el que el Betis se impuso por 1-2 al Milan, en San Siro.

"El equipo ha venido con una personalidad inmensa, porque llegábamos de una derrota en casa que podría habernos generado dudas. Al final hemos sufrido porque nos han anulado un gol que era, enfrente había un equipazo... Pero hemos estado muy firmes y hemos sumado tres puntos importantísimos", comentó el zaguero catalán.

Respecto al gol cantado que le birló a Castillejo, dijo: "Me he tirado como he podido e incluso me ha dado la patada a mí, pero ésa había que sacarla como fuese".