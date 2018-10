1-2: El Betis se desata y se gusta en San Siro

No hay mejor sitio para despertar que San Siro, un templo del fútbol mundial que presenció este jueves, por momentos, una exhibición del Betis, desatado en cuanto abrió el marcador a lomos de un Giovani Lo Celso descomunal. Tan sólo un tanto postrero de Cutrone añadió una pizca de emoción a un partido que debieron amarrar antes los de Setién, que hurgaron en la herida del Milan para ponerse con autoridad al frente del Grupo F de la Europa League.

Los verdiblancos arrancaron contemplativos, acaso por la grandeza del rival o del escenario, cediendo incluso la posesión para aprovechar los espacios a la espalda del trivote 'rossonero', aunque fue una media hora muy productiva tácticamente hablando. Con dos delanteros natos, los de Setién exigían de su anfitrión una vigilancia doble en defensa, al tiempo que la presión alta de aquéllos y la escalonada de Lo Celso y Canales generaba segundas jugadas, descolocando al cuadro de Gattuso. Además, los heliopolitanos abrieron mucho el campo, aprovechando más que nunca la profundidad de sus carrileros (especialmente Junior, aunque Barragán cabeceó cruzado un servicio del ´20´), lo que, sumado a las incorporaciones desde atrás de la segunda línea, fue componiendo un cóctel letal que terminaría dando frutos.

Pudo llegar antes el 0-1, pero, tras regalar Reina a Lo Celso un balón en la frontal, Sanabria se entretuvo demasiado y disparó arriba a la media vuelta (3´). Sergio León se descolgaba bien para asociarse con los mediapuntas y con el propio Tonny, si bien el hispano-dominicano evitó al cuarto de hora que Bakayoko fusilara a un atento Pau López en una de las pocas estiradas con sentido del Milan hasta el intermedio.

En el 30, Canales abrió perfectamente a Junior y éste vio la incorporación de Lo Celso a la espalda de Calabria. El argentino se deshizo de la marca de Zapata y sirvió al primer palo para que Sanabria, ante la media salida de Reina, fusilara a placer. Era el punto de inflexión que necesitaba para despertar un Betis que tuvo un cuarto de hora contra las cuerdas al Milan, hasta el punto de que pudo irse a vestuarios con el partido encarrilado. Sólo tres minutos más tarde, el asistente de Nijhuis anulaba la sentencia, de nuevo del paraguayo, por un fuera de juego inexistente de Sergio León al recibir el pase desde la izquierda de Junior y estrellar su disparo a bocajarro en el cuerpo de Reina, protagonista en la penúltima acción reseñable de esta fase al salir de su área para cortar la vaselina de Lo Celso con cierta polémica (a medias entre el codo y el pecho).

Antes, Sanabria tuvo por dos veces la oportunidad de repetir: primero tras robársela a Biglia y apoyarse en su compañero de vanguardia, que se la devolvió cuando estaba en posición, ahora sí, ilegal; luego, al rematar muy desviado en el segundo palo un buen servicio de Lo Celso. Con todo, esta neta superioridad bética pudo verse enjugada con un error de marca sobre la bocina: Samu Castillejo encuentra a Higuaín -Bartra llega tarde-, que se cuela en el área y regatea bien a Pau, pero tarda mucho en armar el tiro y Mandi se interpone a tiempo, pese a la exagerada protesta posterior del ´Pipita´ pidiendo un penalti que no fue.

En la reanudación, Gattuso arriesgó con dos cambios muy ofensivos y los de Setién siguieron a lo suyo, avisando desde lejos Gio y Junior. El '21' manejaba el partido a su antojo, ahora incluso más con un centrocampista menos por parte del conjunto italiano, tesitura que coronaría a los diez minutos con un golazo de bandera que recordó al de Fabián hace dos pretemporadas: Lo Celso se la acomodó sin oposición en la corona del área y la ajustó tanto para superar a Reina que su zurdazo pegó en el palo antes de entrar. La diferencia sobre el terreno de juego, al fin, se plasmaba en el electrónico.

Se gustó a partir de entonces el Betis, que bailaba a su hundido anfitrión sin querer hacer sangre, aunque arriesgando lo mínimo y asociándose con una fluidez deslumbrante. Una ´calma chicha´ peligrosa, como demostró en el 72 Samu Castillejo: el costasoleño se sacó de la nada un latigazo de zurda desde la frontal que terminaría escupiendo milagrosamente el poste. Un toque de atención para que los verdiblancos no dieran por ganado lo que no lo estaba aún.

De hecho, Cutrone pondría las pilas al epílogo al empujar con más facilidad de lo entendible un pase del ex villarrealense en el 83, suficiente para que los visitantes vieran las orejas al lobo 'rossonero'. El susto pudo tornarse en drama sobre la hora, cuando Bartra se cruzó ´in extremis´ para evitar que Castillejo fusilase a Pau. Tocó lo justo el catalán en una jugada muy protestada por las huestes transalpinas, que pidieron penalti. Necesitaba el Betis, paradójicamente, tanto la pausa de Loren como la electricidad de Tello, si bien fue el milanista Samu el que le echó una mano en el alargue, autoexpulsándose por una fea entrada sobre Lo Celso que 'mató' cualquier atisbo de reacción épica del conjunto de Gattuso, más fuera que dentro según los mentideros del Calcio.

Ficha del partido:

1. Milan: Reina; Calabria, Zapata, Romagnoli, Laxalt; Bonaventura, Biglia (Bertolacci, m.80), Bakayoko (Cutrone, m.46); Castillejo, Borini (Suso, m.46), Higuaín.

2. Betis: López; Mandi, Bartra, Sidnei; Barragán, Lo Celso, William Carvalho (Feddal, m.92), Canales, Junior; Sanabria (Morón, m.79), León (Tello, m.66).

Goles: 0-1, m.30: Sanabria; 0-2, m. 54: Lo Celso; 1-2, m.82: Cutrone.

Árbitro: Bas Nijhuis (HOL). Mostró cartulina amarilla a los locales Romagnoli (m.31) e Higuaín (m.45) y a los visitantes Canales (47), Lo Celso (80) y López (86). Expulsó con roja directa al local Castillejo (m.95).

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada del grupo F de la Liga Europa jugado en San Siro ante cerca de 35.000 espectadores.