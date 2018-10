Setién: "Esto da prestigio"

Quique Setién ha asegurado que la lograda por su equipo en San Siro "es una victoria importante por los tres puntos y porque esto da prestigio" al club "tras varios años sin competir en Europa", aunque lamentó que sus jugadores han "perdido tiempo", lo que no le gusta.

"Hemos hecho una gran primera parte, en la segunda nos han comprometido más. Tengo que decir a mis jugadores que no me gustan las pérdidas de tiempo y pido disculpas porque no somos un equipo que usamos armas que no sean futbolísticas", aseguró el técnico cántabro.

Para Setién, el conjunto italiano se ha "visto sorprendidos con el juego" del Betis que lo ha "obligado a jugar en largo y así el balón se recupera más fácil", pese a lo cual recalcó que "el Milan es un gran equipo y se ha visto en la segunda parte".

El preparador santanderino destacó que "las cosas van bien en" su "primera experiencia en Europa, lo hecho en este estadio es para recordarlo" y se felicitó especialmente por "todos estos béticos que han venido", quienes "recordarán siempre este triunfo en la casa de un gran club".

Quique Setién alabó al centrocampista argentino Giovani Lo Celso, quien es "un gran futbolista" que ha colaborado para "encontrar más espacios para atacar mejor", hasta el punto de que "ha habido ocasiones no concretadas que nos podían haber ahorrado el sufrimiento de los minutos finales".

Lo Celso, según su entrenador, "está con confianza, está creciendo y ha puesto la guinda a un gran partido en los dos goles", con una asistencia y un gol, "pero el premio es para todos tras el gran esfuerzo hecho" y porque han mostrado "personalidad. Esto les hace crecer como grupo".

El triunfo refuerza la idea de un Setién que no se va "a mover según gane o pierda el equipo. Habrá momentos de dudas, pero no para" un cuerpo técnico consciente de que "cuando se juega bien, se tienen más opciones de ganar. Este resultado refuerza, pero en el vestuario hay creencia sin fisuras en lo que se hace".

Por último, el técnico cántabro relató que "antes de salir", dijo "a los jugadores que en estos campos se gana prestigio, que afrontaran el partido con personalidad" y se ha felicitado porque "entienden el estilo, el equipo crece aunque en la segunda parte ha habido desajustes que podían haber estropeado el partido".