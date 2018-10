Setién: "Ha sido el peor partido de la temporada"

Quique Setién ha reconocido en sala de prensa la superioridad del Getafe en el partido de hoy: "Este el peor partido que hemos jugado en todo el año. Desde el principio, salvo los primeros ocho-diez minutos que hemos estado bien, en el resto el rival nos ha superado con bastante claridad. No hemos sido capaces de leer mejor el partido, hemos tenido impreciosiones. No hemos visto el camino, no hemos creado ocasiones. No hemos estado bien. Lo asumimos. No hemos tenido tiempo para prepararlo, pero lo conocíamos de sobra. Nos ha faltado frescura".

El técnico ha intentado modificaciones, pero no sin encontrar soluciones: "Hemos intentado cambiar muchas cosas durante el partido, incluso en la primera parte para mejorar y tener más balón y llegar con peligro. Han llegado esos dos goles seguidos cuando teníamos esperanzas de mejorar. Cuando no tienes el día, eres impreciso, no estás fresco para recuperar las segundas jugadas... sabíamos el partido que nos iban a plantear, duro, con exigencia física... Nos ha faltado claridad e intensidad. No hemos tenido tiempo para prepararlo ni para recuperar para la exigencia que nos iban a meter. Desde el principio he visto que iba a ser complicado. No hemos podido desarrollar lo que queríamos hacer. Sin balón sufrimos más y nos cuesta más".

La falta de gol no preocupa aún al técnico: "Nos está costando ver puerta. En la mayor parte de los partidos hemos tenido ocasiones para llevar más goles. Hoy no hemos creado ni ocasiones, salvo un par de remates y algunos pases que no han salido. Me preocupe o no, la realidad es esa. Somos conscientes de que en el fútbol hay que marcar goles. Tenemos lo que tenemos y estamos en el momento en el que estamos. Creo que no es un problema muy serio. El día que marquemos lo haremos de seguido. Es el primer partido en el que el rival nos supera de lo que llevamos de liga, en el que somos peores. Sabíamos que iba a ser difícil aunque no contábamos con la derrota. Veníamos condicionados por el partido tan cercano, el jueves, el viaje, sin tiempo para entrenar. Si el partido hubiera sido esta noche... No son disculpas, pero sabíamos lo que hay. Hemos sido peores y nos podemos permitir esto porque nos ponga en una dimensión real de lo que somos. Podemos ganar a cualquiera y perder con cualquiera".

Le han preguntado por si tenía que haber hecho cambios antes: "Es posible. Uno da muchas vueltas a los cambios e intenta mejorar. El problema es cuando tienes que decidir. En el descanso hemos hablado de cambiar algunas cosas. Canales necesitaba descanso. Lo podíamos haber sacado antes e incluso de inicio. Pero hicimos lo que pensábamos que era lo mejor. Creo que haciendo ocho cambios la cosa no habría cambiado demasiado".

Setién no ha saludado a Bordalás al inicio del choque, algo de lo que no ha querido hablar: "Hemos venido a jugar al fútbol. No voy a contestar a ninguna pregunta sobre el tema. El Getafe es un gran equipo y hoy ha demostrado que ha sido superior a nosotros".