Setién: "Ganas en Milán y quieren que te quedes, luego pierdes en Getafe..."

Quique Setién ha visto cómo en el Betis se pasa de la euforia -victoria en Milán- al pesimismo -tercera derrota seguida en LaLiga- en apenas tres días. Pero eso no va a cambiar el discurso del técnico cántabro, quien considera que perder en Getafe no pasará de ahí. "No nos va a afectar, nos vamos a restablecer. Tenemos alguna justificación internamente que ya hemos comentado", ha señalado en Radio Santander, donde ha vuelto a mostrar divergencias con un sector de la afición. "Hay cosas del banquillo que me cuesta llevar. La gente nada más quiere ganar y a veces te provoca frustraciones. Lo importante a veces es hacer el camino bien, no pensar sólo en el resultado y formar un futuro. El día que ganas en Milán quieren que te quedes toda la vida y luego pierdes en Getafe y te quieren echar. Estos vaivenes a uno le cuesta llevarlos", ha indicado.

Santanderino y ex del Racing, Setién no duda de cuáles son sus colores. "Soy verdiblanco de toda la vida, pero no bético. Te irás haciendo bético si estás mucho tiempo, todo va bien, te sientes querido... Uno es de donde ha nacido".

El técnico habló del triunfo en Milan y del estado de su equipo: "Fue un partido muy complicado que afrontamos con personalidad. No era el Milan de Gullit, Van Basten y todo esos, pero era un buen Milan. La tendencia del equipo ha sido muy buena, hemos jugado bastante bien pero los resultados no nos han acompañado y tenemos menos puntos y goles de los que merecemos".

El calendario está poniendo a prueba al Betis y el técnico reconoce dificultades: "El cambio de chip en menos de 72 horas es bestial y cuesta adaptarse. La exigencia de este club es muy alta y no se permiten los errores, pasamos de la euforia a la decepción en cuatro días. Cuesta analizar las cosas con perspectiva".

Pese a todo, se muestra optimista: "Si vemos los partidos con detenimiento, somos de los equipos que más juegan hacia delante, que más posesión y ocasiones tiene, y de los que menos goles recibe. Pero nos hemos atascado. El año pasado con estos jugadores llevábamos 16 goles y en la pretemporada también. Hacemos muchas cosas bien pero no culminamos".

Para Santander habrá rotaciones, aunque jugadores como Canales, que también vuelve a casa, no se lo quieren perder: "Claro que voy a rotar, hay jugadores que necesitan descanso. Viajarán varios del filial y algunos tendrán ocasión de jugar. Le he dicho a Canales que si estaba para diez minutos y me miró con cara rara... así que algo jugará".

Setién no se fía del Racing: "No será un partido fácil, ya estamos prevenidos y espero que cambiemos la imagen. Sería una sorpresa mayúscula que nos eliminaran. No debe ser fácil que nos hagan ocasiones o que nos quiten el balón".