Racing-Betis: Porque este año la Copa es verdiblanca

Porque este año la Copa es verdiblanca, #Esteañosí. Esta frase es el eslogan que ha escogido el Racing Club de Santander para espolear a los suyos, pero bien podría servirle como ´leitmotiv´ para esta temporada a su rival de hoy en los Campos de Sport de El Sardinero; justo al lado de esa playa que vio las primeras patadas al balón de un Quique Setién que allí juró amor eterno al fútbol, creció y se formó primero como jugador y luego como entrenador.

Hoy acude a su casa como visitante para buscar la reválida en la única asignatura que suspendió la temporada pasada, cuando fue eliminado a las primeras de cambio por el Cádiz, con una dolorosa manita en el Benito Villamarín.

#Esteañosí le debe tocar al Betis pasar de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, una ronda que tampoco superó en la 16/17, cuando cayó ante el Deportivo; ni en la 14/15, ante el Almería tras ganar a partido único al Llagostera y al Lugo de Setién; ni en la 11/12, con el Córdoba de verdugo. Además, en la 15/16 llegó a octavos y perdió por un global de 6-0 ante el eterno rival, y en la 13/14 lo hizo en esa misma ronda frente al Athletic.

Es decir, que en la última década, sólo tuvo un papel copero digno en la 10/11 y en la 12/13 cuando alcanzó los cuartos y cayó a manos del Barcelona y el Atlético, respectivamente. Para romper con todo esto y que #Esteañosí los béticos puedan disfrutar de la Copa, el Betis intentará mantener el nivel mostrado en Europa y alejarse de esa pobre imagen que ofrece en LaLiga, donde es un equipo atascado que amasa una posesión inservible, ya que luego le cuesta un mundo hacer un gol. Todo lo contrario que su oponente, un Racing que advierte de que intentará quitarle el balón (algo inédito para el Betis en lo que va de campaña), que es líder destacado del Grupo II, que lleva 23 goles a favor en 10 jornadas y que es más realizador de los 80 equipos de Segunda B, de los 22 de Segunda y de 19 de los 20 de Primera, pues sólo el Barcelona, con 28, le supera.

Setién, que visita por tercera vez un feudo en el que aún no ha ganado como rival (un empate y una derrota con el Lugo), ya ha advertido de que oxigenará un equipo en el que adivinar el once será tan difícil como siempre; pero en el que se espera una mezcla de jugadores del filial (viajan cuatro y se esperan que jueguen los cuatro) y de piezas del primer equipo que necesitan enchufarse, bien porque salen de lesión (casos de Joaquín, Guardado o Feddal) o que aún no se han reivindicado este curso (con los ejemplos más claros de Boudebouz, Inui o Sergio León, que forzó para llegar). Sale a escena la tercera de las competiciones en liza en esta 18/19. Y #Esteañosí, la copa debe tener color verdiblanco.