Setién: "Nos cuesta finalizar, pero esto va a cambiar"

Real Betis ante el Racing de Santander, con victoria sufrida y por la mínima para los béticos, tocaba hacer examen de conciencia. Quique setién acudió a los micrófonos de El Larguero, donde asumió el papel flojo de sus pupilos. "No hemos hecho un gran partido", reconoció. Además, según el técnico verdiblanco, su equipo no pudo desarrollar lo que les habría gustado, "pero pasan estas cosas, que a pesar de no jugar bien ganas los partidos", comentó.

El Sardinero, especial para Setién

El Sarnidero es siempre un escenario especial para entrenador santanderino, quien no lo escondió en su intervención: "Siempre que vuelvo a El Sardinero tiene connotaciones especiales para mí. Nunca he negado que soy del Racing". Reconoció Setién que "el partido iba a ser muy complicado" y el equipo tenía que esforzarse "tras la frustación del partido del Getafe".

La falta de acierto

Algo que está acusando mucho este año el cuadro verdiblanco es la ausencia de goles. Esta falta de acierto termina por echar a perder demasiados puntos. Sobre este tema también habló Quique Setién, quien no se explica que, con los mismos jugadores, el equipo no logre materializar tantas dianas como el curso pasado. "La realidad es que el año pasado ya llevábamos un montón de goles con los mismos jugadores", explicó. "Tenemos muchas ocasiones, pero no hacemos gol", añadió.

Por no ser de todo pesimista, coméntó que "lo importante es generar ocasiones" y su equipo lo hace. Sin embargo, dijo: "Hemos generado muy poco y nos cuesta finalizar, pero esto va a cambiar".



Frente al aluvión de críticas que está recibiendo, comentó Quique Setién que "no se puede contentar a todo el mundo" y que no está "pendiente de lo que dice la gente". Aseguró que la temporada pasada el Real Betis pasó "por momentos difíciles" y los superó. Además, consideró que no ve problemas en hacer compatibles las tres competiciones (Europa League, Liga y Copa del Rey).

Lopetegui

Por último, también se pronunció acerca del despido de Lopetegui por parte de la entidad madridista. Setién dijo que "en este mundo del fútbol ya no te sorprende nada". Para él, este despido "es una pena", pero "hay que darle tiempo al tiempo".