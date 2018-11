Edu: "Por plantilla, Betis y Celta deberían estar más arriba en la tabla"

Edu verá el Betis-Celta desde Brasil.

Edu verá el Betis-Celta desde Brasil.

Celta de Vigo y Real Betis fueron los dos equipos en España de un Luis Eduardo Schmidt 'Edu' que ha concedido una entrevista a La Voz de Galicia para analizar el encuentro de mañana entre verdiblancos y celestes. Repasamos lo más destacado:

- ¿Qué le sugiere un enfrentamiento entre Celta y Betis?

- Es especial siempre que juegan ente ellos. Le tengo un cariño grande a los dos: el Celta fue el primer equipo europeo que apostó por mí y disfruté mucho, como luego iba a hacer también en Sevilla. De los dos equipos y ciudades tengo muy buenos recuerdos, en ambas conservo amigos y llevo a los dos clubes en el corazón.

- ¿Cómo ve a cada equipo ahora?

- La presente está siendo una liga muy peculiar, con mucha igualdad y me parece que a los dos les está faltando regularidad. El Betis va bien en Europa, consiguió ese triunfo importante en Milán, pero en la Liga no está teniendo la continuidad esperada. Con el Celta no es diferente. Por plantilla los dos tendrían que estar más arriba en la tabla y quizá sorprende un poco, pero creo que irán escalando posiciones.

- ¿Les ve entonces peleando por Europa a final de temporada?

- Sí, y ojalá que sea así. Para mí sería bonito y una buena señal que las dos aficiones pudieran disfrutarlo. Tiene que ser el objetivo de los dos equipos este año.

- ¿Cree que hay favorito para este partido?

- Están separados en la tabla por un punto y estoy seguro de que va a ser un partido igualado y muy atractivo como suelen ser siempre que se enfrentan. Es cierto que el Betis juega en su casa, con una afición que empuja mucho y eso puede darle un punto más de favoritismo, pero puede pasar cualquier cosa.

- ¿Y usted con quién va?

- ¡Uff! Es muy complicado. Como decía, tengo grandes recuerdos de los dos, buenos amigos y además una hija nacida en cada ciudad. Espero que sea un partido bonito y que gane el mejor, como suele decirse, pero no voy a estar contento de ninguna manera. Los dos necesitan la victoria para escalar en la clasificación y estar donde deben, así que estaré triste por el que pierda.

- ¿Qué significado tiene cada club en su trayectoria y en su vida?

- Aunque en el Betis estuve una temporada más que en el Celta, tienen una importancia muy parecida e incluso algunos paralelismos. Con los dos equipos jugué la Champions por primera vez en la historia de cada uno y llegué a una final de Copa, aunque lamentablemente con el Celta no pudimos ganarla. En Vigo fue donde pude participar en competición europea más veces seguidas y con el Betis estuve en aquella temporada 2004/2005 en que encandiló a toda España. En los dos disfruté muchísimo y siempre les estaré agradecido.