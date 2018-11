Setién: "A la gente que no le importa el resultado, está encantada con el Betis"

Xavi Hernández no ha dudado en elogiar el juego del Betis de Quique Setién, asegurando que disfruta "viéndoles jugar porque intenta hacer cosas nuevas", como por ejemplo poner "defensa de tres y un central en el mediocampo".

Pues bien, las palabras de Xavi han tenido respuesta de boca del propio aludido, el técnico cántabro, quien en rueda de prensa ha asegurado que es "un orgullo" viniendo de quien viene.

"Que lo diga Xavi es un orgullo porque él entiende bien lo que hacemos. La gente que no piensa en los resultados, que piensa en el juego, disfruta con el Betis. Cuando te fijas más en el resultado... Si todo lo condicionas al resultado no todos disfrutan, sufrirán más. Esto me pasa a mí con el equipo de mi tierra, que quieres que ascienda. A la gente que no lo importa el resultado, está encantada con el Betis", ha respondido.