Xavi: "Me gusta el Betis de Setién"

Xavi Hernández disfruta de sus últimos años de fútbol en Qatar pero el que fuera capitán del Barça y de la selección española no quita ojo a la competición española. Tanto es así, que en una entrevista a Catalunya Radio, el centrocampista ha alabado el fútbol que practica Setién en el Betis.

"Me gusta el Athletic de Berizzo porque no especula y juega con mucha intensidad, aunque su concepto táctico no lo adaptaría a mi equipo. Me gusta el Betis de Quique Setién. Disfruto viéndoles jugar porque intenta hacer cosas nuevas. Pone defensa de tres y un central lo pone en el mediocampo. Aunque evidentemente es Guardiola el entrenador que más me fijo. Me gusta el City y lo disfruto. Analizo todo lo que hacen los equipos para descartar y asumir propuestas", ha dicho el mediocentro sobre los equipos que más le gustan en la actualidad.

Para Xavi hay dos tipos de entrenadores según el fútbol que practican: "Se dividen en entrenadores defensivos u ofensivos. Es verdad que hay muchos matices, pero en las situaciones críticas es cuando se ve el talante del entrenador: si da un paso atrás o da un paso adelante. No hay más. Cuando un entrenador está con la soga en el cuello es cuando mejor se define en qué cree".

Por último, Xavi ha dado su visión del fútbol actual, el cual le "aburre mucho": "He de reconocer que me aburre mucho del fútbol que veo por la televisión. Hay muchos equipos que especulan, que hacen el fútbol muy monótono. Equipos que plantean 4-5-1 me aburren, que no quieren el balón?Me sirve para ver cosas que no voy a hacer cuando quiera ser entrenador. Tengo muy claro cómo quiero que juegue mi equipo: ser protagonista del juego, tener la pelota, proponer, ser activo. Así es como lo he vivido desde que estoy en el Barcelona".