Betis-Celta: El cómo debería ser a discreción

El momento del Betis es delicado. Quien lo niegue o está ciego o toma por tontos a los demás. Y no es necesario edulcorar la realidad, sino afrontarla y buscar soluciones. Además, se repite la historia del curso pasado, con las fechas casi calcadas. Entonces, Quique Setién, este testarudo entrenador que no negocia ni transige, tomó cartas en el asunto para cortar la sangría de goles encajados, cambiando hasta el sistema para encontrar un equilibrio que, gracias a la fe de su plantilla (para mantener la esencia del estilo y seguir siendo un equipo reconocible con tres centrales) y a un índice de acierto de cara a portería digno de los mejores, se tradujo en una merecida sexta plaza final y en el regreso a competiciones europeas. Ahora, con un vestuario de más quilates y calidad si cabe, el atasco se encuentra arriba (medio gol por partido no da para mucho), con lo que urge tocar las teclas que haya que tocar para revertir la situación.



Sonen verdiblanco las que exigen una inflexión. Lo suyo es cortar la racha esta noche ante el imprevisible Celta de un Antonio Mohamed infinitamente más cuestionado que su anfitrión, incluso con un punto más en la clasificación y tras el 4-0 de la pasada jornada al Eibar. Volviendo a los heliopolitanos, fue precisamente en vísperas del Halloween de 2017 cuando, tras una derrota ante el Espanyol, arrancaron tres fatídicas semanas en las que no aconteció una sola victoria en los siete partidos oficiales disputados (dos empates y cinco derrotas). Luego, el Betis, que despertó en Málaga y volvió a las andadas con el Athletic antes de Navidad, sacó la cabeza en el recordado derbi de Reyes en Nervión y fue preparando la asunción del nuevo dibujo, el 1-3-4-2-1, que triunfó sobradamente en una soberbia segunda vuelta.

Los verdiblancos han encallado en la 18/19 más o menos a la misma altura del calendario, pero las secuelas son todavía manejables. Setién, con Europa League y la Copa del Rey como inmejorables bancos de pruebas para la doble punta y otras alternativas, comprueba estupefacto cómo su equipo sufre menos al contragolpe y con transiciones rápidas tras robo que en los ataques estáticos a los que les condenan rivales replegados y sus monólogos en la posesión. El cómo, en esta tesitura, debería ser a discreción. Por mucho que le duela al míster. No es ningún demérito mandar, arrinconar, someter con el balón (innegociable todo)... y acabar ganando a contraestilo. Al menos, mientras se soluciona la falta de tino de los delanteros, a lo que ayudaría que el resto ganara en verticalidad e inspiración, ya que las oportunidades claras se han ido reduciendo también a la mínima expresión. Y eso sí que es un problema serio, más el fin de la coartada de las coartadas en el banquillo de La Palmera.

Una de las soluciones puede ser el emergente Robert, que repete en la lista. El emeritense tiene gol, cambio de ritmo y maldad. Setién ha demostrado no mirar el carnet de identidad, sino el rendimiento, por lo que los 17 años del atacante del filial no deben ser óbice, aunque tampoco sería justo que cargara en sus espaldas con la responsabilidad en Primera. Para ello están, entre otros, Guardado y Joaquín, listos por fin para acudir al rescate de un grupo que ha echado de menos su clase y su liderazgo. Opciones por dentro para ganar en empaque cuando más falta hace.