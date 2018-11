Guardado: "No fuimos inteligentes con el 2-0"

Muchos jugadores del Betis han hecho especial hincapié en la falta de control que ha tenido el equipo con el 2-0. Andrés Guardado, que hoy ha ejercido como capitán, ha destacado además que la racha negativa que arrastraba el Betis ha podido influir en el devenir del encuentro.

El Betis no supo controlar con el 2-0: "Creo que no fuimos inteligentes con el 2-0, debimos haber tenido mayor paciencia. A veces vamos perdiendo o ganando por un gol y sí tenemos esa paciencia, hoy no la hemos tenido. Nos hicieron un gol en nuestro mejor momento y bueno, después la cabeza te juega una mala pasada. Veníamos de tres derrotas y bueno, empezamos a jugar en largo y la gente se pone nerviosa. Nos vamos con un sabor amargo pero bueno, ellos también hicieron lo suyo, era un gran equipo. El empate nos sabe a poco pero bueno, no se perdió".

Vuelven los partidos locos en el Villamarín: "Parece que la liga esta en un momento está medio loca. Hay muchos resultados que no se esperan. Cualquiera se deja puntos contra cualquiera. Es un reflejo de como está la liga. Tenemos que confiar en lo que estamos haciendo y bueno, simplemente tenemos que llamar a la unión y al trabajo. Es en estos momentos es cuando más se tiene que creer en lo que hacemos".

El equipo lo ha intentado hasta el final: "Hemos tenido más intensidad que en otros partidos. Por intención nuestra no será. A veces estar mejor o peor pero las ganas de ganar siempre están ahí y las hemos demostrado. Hay que demostrarlo en cada partido".

La dinámica: "Es difícil en un momento así, el futbolista piensa en la dinámica en la que viene. Cuando vas 2-1 no sabes si ir a por el 3-1 o defender, hay descontrol y bueno nos empatan. Ahora hay que pensar en lo que viene. Dos partidos difíciles pero bueno, si hacemos dos partidos buenos salimos muy reforzados"

El partido contra el Milan: "Es un partido para disfrutarlo, a todos los béticos que llevan tiempo sin ver al Betis en Europa contra un gran rival y bueno, tenemos que estar unidos y necesitamos el apoyo de la afición".