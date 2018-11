Setién: "Podemos ganar en el Camp Nou y en El Madrigal"

Quique Setién, técnico del Betis, analizaba así el empate ante el Celta de Vigo. "Es verdad que hemos hecho un buen partido en momentos, creo que hemos controlado la primera parte del partido bastante bien. Hemos conseguido el gol y podríamos haber hecho alguno más, ellos han tenido una acción más aislada. Con el 2-0 estábamos bastaten bien. Es verdad que no hemos ajustado bien la presión y nos han salido bien en eso, nos han hecho daño. Después ha llegado la jugada del 2-1. Una jugada que en teoría estaba controlada. Se nos han anticipado y ha salido muy bien para ellos. El partido ha entrado en una dinámica en la que no teníamos las de ganar. Este equipo es de los que más efectividad tiene en relación a las ocasiones que genera. Tiene jugadores que son muy peligrosos. Ha aparecido Maxi para meter dos goles muy buenos y ha sido una pena porque teníamos el partido muy bien colocado para haberlo ganado siendo más inteligentes, pero hemos querido ir arriba, hemos seguido peleando, ellos han arriesgado y además las ocasiones que hemos tenido para hacerles daño no las hemos podido finalizar. A nosotros nos cuesta más que a ellos y al final ha finalizado bien Canales y hemos salvado el empate. En el primer tiempo hemos sido superiores, los dos hemos ido a buscar la victoria y hemos empatado", ha dicho en cántabro en sala de prensa.

Sobre la tardanza en mover el banquillo bético, Setién ha explicado: "Vamos a ver, uno puede pensar que moviendo el banquillo vas a arreglarlo pero los jugadores que estaban en el banquillo entendíamos que no iban a cambiar mucho las cosas. Era posible que eso pudiera pasar pero bueno, hemos hecho los cambios cuando teníamos que hacerlos. Se nos ha ido el control pero bueno, creo que tal y cómo hemos planteando el partido, lo hemos hecho muy bien y además es un buen equipo, han mejorado mucho con respecto al resto de partidos y hemos pagado eso".

En la segunda parte, el Celta ha cambiado el esquema y ahí ha sufrido más el Betis: "El problema de estas circunstacionas es que ya nos ha pasado más veces, es que cuando el equipo rival te aprieta arriba y sales de la presión, como nos ha pasado, te deja mucho campo por delante, nosotros no renunciamos a eso, pero hemos tenido acciones que hemos fallado. El espacio que nos dejaban por delante siempre te invita a ir y finalizar, y al final entras en una dinámica que te obliga a eso. Hemos tenido muchas ocasiones para marcar pero no hemos podido. En esos momentos hay que ser inteligentes para saber si finalizar o tener el balón y hoy no hemos sido inteligentes. En todos los goles de ellos siempre había más gente nuestra que de ellos. Siempre teníamos más jugadores defendiendo que ellos atacando. Esto tenemos que controlarlo mejor. Es un equipo que no ha venido a encerrarse, que ha venido a jugar y tiene mucho potencial, no hemos podido controlar eso".

Ahora, visita al Camp Nou: "Podemos ganar en el Camp Nou y podemos ganar en El Madrigal, y saldríamos de los apuros, no hay que ser pesimistas".

La tangana de la banda: "No tengo ni idea de lo que ha pasado. He ido a hablar con Eder para buscar soluciones y nada mas".

El enfado de la grada: "La gente es la que decide, nosotros intentamos hacer lo que sabemos, ponemos toda la voluntad y todas las ganas y es onrmal que la gente se frustre cuando las cosas no salen bien y te aplaudan cuando salen bien. En otra dinámica este partido lo ganaríamos".