Eder Sarabia y la teoría de la manta: "Un día tiras de un lado y pierdes de otro"

El vertiginoso empate del Betis con el Celta de Vigo da para múltiples lecturas y el cuerpo técnico verdiblanco, por supuesto, tiene uno propio. Por ello, el programa 'Heliópolis' de Betis TV ha querido tener este lunes como invitado al segundo de Quique Setién, un Eder Sarabia que ha dejado varios titulares.

- Hay muchas preguntas que los aficionados se llevan repitiendo casi desde que llegásteis, porque son casi siempre las mismas, y que quizás por un motivo o por otro todavía no hayan tenido las respuestas.

- Dicen que de fútbol y de política todo el mundo habla y todo el mundo opina. Es verdad que el aficionado nos pide hay que cambiar el sistema. Es verdad que cuando no ganas, nos pasó el año pasado, había que cambiar. Empezamos a jugar con cinco y nos empezó a ir mejor. La realidad no es que dependiendo de un sistema u otro las cosas salgan mejor o peor, la realidad es que lo que hagas hay que hacerlo bien. Este año estamos haciendo muchas cosas bien y muy a menudo, pero sí que es verdad que nos está faltando un poco esa precisión en los metros finales para que todo lo que generamos se convierta en goles. Somos un equipo al que le generan pocas ocasiones, que controla el juego y llegamos bastante al área contraria, pero no estamos teniendo esa eficacia que vimos el año pasado. No hay ningún sistema infalible. Ni jugar con dos o tres delanteros te asegura meter más goles, ni defender con seis defensas te asegura defender mejor. Lo importante es tener un modelo y hacerlo bien.

- En los últimos partidos ha habido un poco de todo. Ante el Celta parecía un partido de los diez primeros de la temporada pasada, uno que por momentos se volvió loco. El día del Getafe, no. Lo de este domingo es un ejemplo en LaLiga que estamos viviendo, una liga loca.

- LaLiga es indudablemente muy competitiva, muy competida. Cualquiera le gana a cualquiera. Creo que hicimos una primera parte bastante buena. La verdad es que nos hemos puesto el nivel de exigencia muy arriba. Nosotros en el vestuario, lo mismo. Muchas veces queremos sometimiento total al rival, cuando fallamos los pases nos frustramos, cuando nos hacen un contraataque empezamos a estar inseguros, etc., porque pensamos que tiene que ser un dominio total. Todo el rato en el campo contrario, generar 20 ocasiones por partido... y eso es muy difícil.

Nosotros también tenemos que saber que hay momentos, como lo que nos pasó en la segunda parte de ayer. Es un poco por la ansiedad de conseguir una victoria que nos diera un poco de tranquilidad. Planteamos un partido de ir arriba, presionar. Sabíamos que el Celta es un equipo también ofensivo que nos iba a dejar espacios. Creo que fuimos más verticales en momentos determinados momentos. Sin embargo, es verdad que con el 2-0, y ellos la jugaron al no tener ya nada que perder, se produjo un partido muy de ida y vuelta. Ahí nos faltó un poco más de tranquilidad, de madurez... para poder controlarlo. Intentamos ajustarnos a los cambios que fueron haciendo ellos. Entre que durante el partido en el campo es difícil cambiar, la ansiedad del jugador, el ímpetu y que teníamos enfrente uno de los mejores ataques de La Liga, a veces se te complica un poco.

- ¿Por qué no se hacieron los cambios hasta el minuto 80'? Creo que el míster lo intentó explicar, pero no se expresó bien del todo.

- La primera parte del partido fue muy buena. Es verdad que nosotros, como casi siempre jugamos bien dentro de lo que nosotros entendemos. Getafe no fue un buen partido, pero veníamos de Milán, de habernos metido a las tres de la mañana el viernes, de tener menos de 72 horas, de tener a un rival de los que más te exigen enfrente... No estábamos en ese punto para, quizás, afrontar el partido con todas las garantías. Nos salió un partido malo, lo mismo que en Santander, sobre todo la primera parte nos salió mala. Independientemente del resultado, evidentemente todo lo que hacemos es para ganar. No es porque sea más bonito, ni porque a nosotros nos guste ver que nuestro equipo da 50 pases.

Todo lo que hacemos, como todo lo que hacen los equipos, es para intentar ganar. Ésa es la finalidad. Lo que pasa es que nosotros hemos elegido un modelo. Normalmente dentro de ese modelo, y sobre todo este año que ya teníamos muchas cosas avanzadas del año pasado, creo que hemos jugado bien casi siempre. Hemos merecido ganar en Vitoria ante un equipo de los que está arriba, tuvimos cinco o seis ocasiones clarísimas. Incluso en Valladolid, que tampoco fue un gran partido, nos llegaron una vez y media y nosotros tuvimos allí acercamientos. Igual el último pase o el último remate no terminaba de ser eficaz, pero al final bajo nuestros parámetros del juego siempre jugamos bien. Es verdad que por eso muchas veces no entendemos que sea necesario hacer un cambio. Hay veces que igual hay un jugador que no está tan fino y lo cambias, hay otras veces que crees que es mejor cambiando el perfil del jugador y también lo cambias...

Ayer, más que un cambio de jugadores, que también estaba previsto y lo hablamos, era un cambio de unas variantes tácticas. Nosotros estábamos planteando que Loren y Sergio en la presión, iban como dos delanteros a sus centrales, que Gio iba con su pivote que viniera, y que entre William y Andrés fueran al otro pivote que venía por dentro. La primera parte salió muy bien, yo quería que el partido se pareciera al del Milán y en Milán también hicimos algo muy parecido. En la segunda ellos cambian. Meten tres centrales con Juncá como carrilero, Hjulsager en el otro lado y dos puntas claros con tres jugadores por dentro. Nosotros necesitabamos ajustarlo e intentamos corregirlo, hay imágenes donde se ve. Son cosas que no acabamos de ajustar bien del todo. La vorágine del partido en esa ansiedad, en ese ímpetu del jugador, como Junior que nos dejó un poco desprotegidos atrás. Todas esas cosas que la gente demanda y que el público ve, nosotros las vemos, las analizamos. Luego tienes que ir tomando decisiones en base a lo que vas viendo y a lo que intuyes que puede pasar para mejorar la dinámica.

- Otra teoría es, esa pausa que le damos a los partidos, ayer cuando por fin se pone el partido como llevábamos demandando toda la temporada, no la tenemos.

- Porque el Celta nos exige un partido diferente. La primera parte fuimos capaces de tener posesiones más largas. Hay tres posesiones que dura casi un minuto y una de ellas casi acaba en la chilena de Sergio. El Celta con 2-0 se va arriba y empieza a provocar un partido de ida y vuelta que a ellos les conviene porque tiene mucha pegada arriba. Nosotros entramos en ese partido y no tenemos la tranquilidad. Lo intentamos comentar, después del partido vas viendo cosas. Es algo que no nos había pasado este año, salvo en Milán. Un día tiras de un lado y pierdes de otro.

- Empatamos, que en otra dinámica o la falta de Aspas habría entrado luego también.

- Hay dos cosas que son innegociables. La esencia e intentarlo hasta el final. Un día puedes estar más acertado o menos acertado, pero este equipo lo va a intentar siempre. Siempre va a buscar la portería contraria. Ayer, precisamente, si perdimos no es por meternos atrás, por intentar conservar, al revés. Es nuestra filosofía la valentía y también entendemos que es lo que le gusta a la gente. Somos valientes, optimistas, queremos atacar, defender desde el ataque... ayer pecamos de esas cosas, preferimos que sea de esa manera que no de una más cobarde.

- Volvió la teoría del manta. Con lo que nos cuesta hacer goles, ayer los hicimos. Es verdad que uno de los grandes valores del crecimiento del equipo, su seguridad defensiva, se pierde. Realmente los goles que recibimos, no son contrataques de cuatro contra dos.

- Nuestro crecimiento del año pasado no fue defensivo, sino ofensivo. El crecimiento ofensivo nos permitió defender mejor. Este año por eso nos estaban creando pocas ocasiones, porque estábamos atacando muy bien. Es verdad que en la segunda parte ya atacamos peor, no teníamos la capacidad de hacer posesiones largas, la perdíamos más fácil, muchas veces veíamos el espacio y queríamos ir hacia delante... Es verdad que cometimos errores, el fútbol es un deporte muy complicado y antes uno de los mejores equipos de LaLiga por efectividad, lo pagamos.

- Nos está costando esa regularidad, ¿qué falta?

- La realidad es que en un 80% nos ha faltado la eficacia. No es echarle las culpas a nadie. A veces no estás tan fino, ayer le pegas y va al palo... Creo que hemos hecho muchas cosas bien, pero nos ha faltado esa precisión y esa eficacia. Eso nos ha ido mermando, pero aún así las cosas hay que analizarlas con perspectiva. Nosotros estamos en Europa League líderes de un grupo de los más complicados. No hicimos un partido bueno en Copa, pero hemos dejado encarrilada la eliminatoria, que le ha costado a todo el mundo salvo el Madrid, nadie ganó de más de uno. La competición liguera es la que te permite fallar más y está fallando todo el mundo porque todo el mundo juega bien y todo el mundo está trabajado. Además, los rivales juegan muy mentalizados contra nosotros porque les exigimos mucho. El día que no están tan bien, sufren mucho contra nosotros. Ayer el Celta dio sus mejores registros físicos de toda la temporada, nos ha pasado contra muchos. Eso es bueno para nosotros, nos hace subir nuestro rendimiento. Estamos en intentar se mejores, crecer...

Con respecto a la perspectiva, el año pasado tras la jornada 15 que perdíamos contra el Atlético de Madrid teníamos 18 puntos. Este año estamos en la jornada 11 y tenemos 13. Hay cinco puntos de diferencia y luego fíjate dónde acabó el equipo. Hay que intentar ver que no se hacen las cosas por hacer, hay un modelo, hay mucho trabajo detrás. Además, es algo que se ha demostrado que es eficaz. Nos gustaría que se tuviera un poquito más de paciencia, que el fútbolista se sintiera un poco más respaldado en momentos determinados. Hay veces que notas ese runrún y eso al futbolista le atenaza. No tenemos quejas porque siempre está ahí la afición, pero hay una frase que veo mucho en redes y es que juntos somos más fuertes.

- ¿Hasta qué punto es un bache el resultado, quizás no tanto el juego, y preocupa esta situación?

- La palabra es frustración, porque vemos que hacemos muchas cosas y al final no estamos teniendo el fruto.

- Es por algo cuando no se tiene el fruto.

- Sí. Es por la eficacia, porque quitando el partido del Levante, vamos a cualquier sitio y merecemos ganar holgadamente. Hasta Valladolid. El equipo merece tener tanto en Europa League como en Liga mucho más puntos. Ha hecho fútbol y juego en defensa, en ataque, en transiciones... Ha puesto todo lo que tenía que poner para ganar, pero yo me acuerdo del remate de Toni ante el Athletic. Con uno menos porque le habíamos exigido, nos hacen muchas faltas y acaban con uno menos.

- ¿Qué pasa a partir de ese partido ante el Valladolid?

- Después de ese partido ante el Valladolid, vamos a Milán y jugamos uno de los mejores partidos de la temporada. Es hace nada. Luego vamos a Getafe, un partido duro. El fútbol muchas veces depende de detalles. Casi siemore hemos estado mucho más cerca de ganarlos que de perderlos, y ahí es donde nosotros nos tenemos que ocupar. No nos preocupamos, nos ocupamos de que eso se haga bien. Cuando no se ha hecho bien, ¿por qué no se ha hecho bien? ¿Qué cosas hay que corregir en base a lo que nos proponen los rivales?