Setién: "Puedo hacer cosas, pero no convertirme en futbolista para hacer lo que veo"

Ya más en frío, Quique Setién se pronunció sobre el empate ante el Celta en el Villamarín ante los micrófonos de El Transistor: "Hay mucha tensión porque no puedes hacer nada. Puedes hacer cosas, pero no te puedes convertir en futbolista para tratar de hacer lo que tú ves".

Una de las preguntas se basó en su arriesgado estilo de juego: "Nosotros tenemos una manera de jugar, somos atrevidos, igual que lo ha sido el Celta hoy. Han sido dos equipos que han ido a buscar la victoria y han convertido el partido en una ida y vuelta, en muchas ocasiones de gol". En el feudo verdiblanco se pudo ver a "dos equipos que son atrevidos, que son valientes y que tratan de marcar más goles que el rival". En el encuentro, también tuvo cabida la polémica. Mohamed fue expulsado y reprochó que los recogepelotas escondían los balones cuando iba perdiendo el Betis, algo que el cántabro negó: "De mí no reciben esa orden ni la van a recibir en la vida. No hay nada preparado de esto".

Los resultados preocupan en Heliópolis al ver la imagen el equipo, que de estar por encima en el marcador pasó a estar por debajo: "En el descanso hemos hablado un poco de tratar de controlar el partido, el resultado, pero tenemos tan integrado en la cabeza lo de ir hacia delante y apretar que nos hemos desajustado", afirmó Setién. Respecto a su rival, añadió: "Es un buen equipo, toman muy buenas decisiones, y técnicamente tiene unos futbolistas con mucho nivel". Asimismo, quiso destacar la efectividad del Celta de Vigo: "El año pasado metieron 40 goles. No nos convenía hacer un partido de ida y vuelta. En la primera parte han sido más conservadores, se han defendido y hemos tenido más el control, pero en la segunda el partido ha entrado en una dinámica y es difícil controlarlo porque cuando tú robas y ellos te están atacando, y superas esa primera presión que tratan de hacer nada más perder y tienes campo por delante, es difícil frenarte".

Otro tema a tratar fue el dorsal de Canales, el '6', que coincide con el mismo número que Quique Setién llevó en el Atlético de Madrid: "No tiene nada que ver. Supongo que era el dorsal que quedaba libre o el que realmente le gusta a él". El técnico no dudó en alabar al jugador cántabro: "Me gustan todos los que son buenos futbolistas".

El míster verdiblanco, por otro lado, comentó la competitividad en esta temporada liguera: "Estamos un poco descolocados todos los equipos. El fútbol es insondable. No sabes muy bien cuáles son las causas por las que un equipo no gana. Si vemos el primer gol de ayer del Madrid, te da un reflejo de lo que es el fútbol muchas veces. Esto a veces es inexplicable. El tiro de Loren que ha lanzado desde el medio campo se ha podido ir por 10 centímetros. Esa es la diferencia entre ganar o perder un partido". Asimismo, habló sobre las revelaciones de La Liga en estas jornadas: "El fútbol son rachas y esos equipos que estaban aspirando desde el principio por no descender, están ahí en lo alto de la tabla y haciéndolo muy bien. Valladolid, Levante, Alavés, etc., son equipos que ni ellos mismos pensaban que iban a estar ahí".

Finalmente, analizó la situación actual del Real Betis y los objetivos que se pretenden cumplir a lo largo de esta campaña: "Nosotros estamos jugando en Europa y lo que ha ocurrido en este partido también pasó el año pasado. Es verdad que mejoramos muchas cosas en la segunda parte del campeonato, metimos más goles de los que nos metían y terminamos jugando en Europa con 61 goles en contra y 60 a favor. Este año estamos teniendo muchas ocasiones y estamos recibiendo menos, pero espero que las cuentas nos cuadren y nos vayan saliendo a medida que cambie esta dinámica".