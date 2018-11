El Betis, a por más que gol en enero

El Betis no agotó en verano el tope salarial fijado por LaLiga para los clubes de Primera división, cifrado en 97.112.000 euros, valor máximo al que puede ascender el gasto en técnicos, jugadores, preparadores físicos y la cantera. No obstante, la contratación de Lo Celso supuso que, prácticamente, alcanzara su techo, por lo que cualquier movimiento en enero, a no ser una cesión a secas con la asunción de una ficha mediana, pasaría inevitablemente por una renegociación de ese listón o por la salida de los efectivos que estén contando menos para Setién.

Además, como advertía el presidente Haro en una de sus últimas intervenciones en el mercado estival, el club debe realizar "una provisión de 'cash-flow', de deuda contraída por las obras de Gol Sur, del concurso de acreedores, que ya queda poco, etcétera, por lo que hay que ser relativamente conservadores", lo que no necesariamente debe traducirse en falta de ambición.

De esta forma, pese a que el míster confesaba estar contento con su equipo y, particularmente, con los tres de arriba, el área deportiva que comanda Lorenzo Serra Ferrer se ha puesto ya manos a la obra para liberar la masa salarial necesaria para reforzar el plantel en enero. A día de hoy, el convencimiento en Heliópolis sobre la pertinencia de realizar uno o dos fichajes invernales es total. Se busca gol y también verticalidad, sin descargar toda la responsabilidad en canteranos como Robert, al que promocionarán en cualquier caso seguramente. El Betis escucha ofertas por los que menos están apareciendo en la primera vuelta para hacer caja.