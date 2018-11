Setién matiza sus palabras sobre Bartra: "Tiene condiciones para estar en la Champions"

Quique Setién ha comparecido en sala de prensa en la previa del choque ante el Milan de este jueves. Sin embargo, no todas las cuestiones han ido encaminadas al partido de la Europa League. Una de ellas trataba sobre sus recientes palabras en las que reconocía haberle dicho a Bartra que "algo no debería estar haciendo bien para estar en el Betis". Para el míster verdiblanco, han sido unas palabras sacadas de contexto y quiso matizar.

"Yo suelo tratar de decirles a mis futbolistas lo que tengo que decirles para que mejoren, para que tengan motivación y den lo mejor de sí mismos. Con Bartra tengo una gran comunicación, él sabe que tiene que mejorar algunas cosas, como todos, siempre lo hablamos, vemos los detalles del partido, lo analizamos... Me pasa también con Mandi y con otros futbolistas. La interpretación que se puede hacer a veces es sesgada y con mala fe, pero Bartra es un grandísimo futbolista que nos está dando grandes cosas. Quiero que esté en la selección y que vuelva a un equipo de la elite más absoluta. Nunca le voy a decir a nadie cosas que le permitan relajarse, él tiene que querer más, estuvo en el Barça, en el Dortmund y ahora en el Betis, pero debe saber que tiene condiciones para estar en la Champions y en la selección. Yo trato de incentivarlos", ha explicado.

En cuanto a los pitos recibidos en el partido ante el Celta, Setién los acepta y ha argumentado: "Es un tema del que hemos hablado ya, es verdad que se oyen silbidos pero tenemos que tratar de aislarnos. Sobre todo los jugadores para que no les afecte y su rendimiento siga siendo el máximo aun en situaciones difíciles. Son cosas que no puedes controlar y tienes que aceptar. Lo entendemos, hay que acaptarlo y convivir con ello, seguir adelante y creer en las cosas que hacemos y esperar a que cambie la racha para convertir los murmullos en aplausos".

Entrando de lleno en el partido ante el Milan, para Setién la baja de Higuaín no es tan relevante: "Nunca lo sabes con exactitud, Higuaín es un jugador extraordinario, rematador y de muy alto nivel. Que no juege puede ser importante pero no sé si determinante. Esa circunstancia le dará la oportunidad a otro jugador que puede aprovechar y demostrar lo que verdaderamente son, y el Milan tiene esos futbolistas. Cutrone nos marcó allí y jugará mañana seguramente, también es un gran jugador que puede hacer daño, no suelo darle mucha importancia a esto cuando los jugadores son de un nivel tan alto".

Sobre Mandi, que ha acompañado a Setién en sala de prensa, el cántabro ha dicho: "Manid se ha ganado un respeto y una jerarquía, es un jugador receptivo, que analiza mucho las situaciones, que percibe las cosas donde tiene que mejorar y trabaja para ello. Es un ejemplo para muchas cosas, uno siempre desea tener futbolistas así, interpretar muy bien todo lo que tiene, incluso aporta cosas que a ti se te escapan y ayudan mucho en el campo".

Por último, el técnico del Betis ha reconocido que el de mañana será uno de esos partidos soñados: "Ya sabéis que este año es el primero mío en Europa. Hay muchas cosas nuevas y poder disfrutar de estos partidos es una satisfacción extraordinaria, y más en una situación de cierta tranquilidad. Deber ser una fiesta no solo para mí, sino para los jugadores y la afición. Es un partido para recordar, con un rival de muchísima entidad y lo único que queremos es que esto sea una fiesta y darle a nuestro público la victoria".