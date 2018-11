Setién, sobre Rafinha, Messi, Lo Celso o el presunto interés del Barça

Este domingo, el FC Barcelona recibirá al Real Betis de Setién en partido de Liga y con motivo de ello, desde la emisora RAC1, han contactado con el técnico verdiblanco.

Aún no se conoce si Messi estará en la lista de convocados de Ernesto Valverde, debido a su fractura de radio en su brazo derecho, y el entrenador del Betis ha indicado que sería mejor que el argentino esperarase un poco... "No lo pondría en riesgo. Luego viene un parón tiene dos semanas más y cualquier caída puede convertir eso en un problema serio que acarree consecuencias importantes. Son dos partidos, lo lleva bien en las dos competiciones y no tiene necesidad de arriesgar. Eso sí, a mí me gusta verle en el campo. Disfruto mirándolo", apuntó.

Sobre su presencia en las quinielas para el banquillo del Barcelona, Setién ha dicho: "Yo estoy preparado para enfrentarme al Milan y a Barcelona iremos a hacer un buen partido para intentar ganar. El Barcelona tiene un grandísimo entrenador del que me gusta su pausa, tranquilidad, enfoque la vida, cómo juega... Todos podemos mejorar y tendremos virtudes pero en lo que me centro es en el Betis y algún día también me gustaría también volver al Racing. Lo demás tendrá que llegar, si llega. Y si no, no pasa nada. La idea la hemos copiado del Barcelona. Ya era algo que sentía desde que nací, seguro, nunca me gustó correr detrás del balón sino tenerlo y todo lo que hago hay un reflejo recogido de todo lo que he visto al Barcelona durante muchísimos años".

Además, Setién ha aprovechado la ocasión para hablar del centrocampista del Barça Rafinha y la oportunidad que tuvo de firmar por el Betis el pasado verano. "Es verdad que nos hubiera gustado mucho porque con Rafinha él ya hubiera entendido perfectamente lo que hacemos, pero cualquier buen futbolista se adapta rápidamente. Lo Celso, de hecho, es un futbolista al que le ha costado muy poco porque lo ves enseguida, cómo se mueve, el entendimiento del juego, sabe dónde pararse, acelerar, darla de primera... Son futbolistas que ya lo llevan de sí mismos, no necesitas mucho tiempo de explicación. Rafinha es un gran futbolista pero hemos traído a otro que también es tan bueno", sentenció.