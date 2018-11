El 'carpe diem' que también se merece

Dejar las dudas ligueras a un lado para refrendar su excelente momento de forma en Europa sería la mejor medicina para una noche grande en Heliópolis.

Es la Europa League. Y viene el Milan. Alicientes de sobra para aparcar las dudas ligueras, que no quedaron ni mucho menos despejadas con el 3-3 ante el Celta. Pero ya habrá tiempo de pensar en el Barcelona, en la ´manta corta´ y en las teclas que debe seguir pulsando Quique Setién para que el equipo se reactive como el curso pasado. Hoy, aunque sea por unas horas, el Betis y los béticos se merecen un paréntesis. Su ´carpe diem´ particular. Porque la trayectoria verdiblanca en la segunda competición continental invita al optimismo. Repetir en un Benito Villamarín que debe ser una caldera la hazaña de San Siro significaría, si no la clasificación matemática, sí dar un paso prácticamente definitivo a las eliminatorias. Palabras mayores. Pero antes hay que subir los últimos peldaños. Y este Milan no es el de hace dos semanas. Desde que los heliopolitanos, con un Giovani Lo Celso estelar, pusieran a Gattuso contra las cuerdas, no sólo no han vuelto a claudicar, sino que, antes al contrario, están imparables en su competición. A su nivel, la ´rossonera´ es una escuadra temible, por lo que el esfuerzo local deberá ser, incluso, mayor que entonces para que la noche sea mágica en la Avenida de La Palmera.

Habrá que medir, pues, las rotaciones del míster cántabro, que contará a priori con todas las cartas de su baraja, salvo Francis y Javi García. Las combinaciones y su inventiva convierten la confección de un once en una suerte casi de adivinación. Puede reservar a Pau López para la cita en el Camp Nou y dar la alternativa a Joel, pero la inminencia de un parón de selecciones, en el que podrán reponerse muchos de los efectivos que sigan acumulando minutos esta semana, complica la ´quiniela´.

Sí parece necesitar cierto descanso William Carvalho, que tendrá a buen seguro trabajo con su selección, al tiempo que Guardado, quizás, sea el que precise de continuidad en pos del ritmo que perdió durante su convalecencia. Joaquín gana enteros como ´enganche´, acaso único si Setién se decide otra vez por la doble punta, a la que opositan con fuerza Sanabria y Sergio León. Boudebouz e Inui, fuera de la última convocatoria, tendrían más opciones con el 1-3-4-2-1, mientras que Lo Celso está teóricamente un punto por delante de Canales, que apenas descansó. Elucubraciones.

Enfrente, un Milan que también pensará en la Juventus, pero que se guarda menos ases bajo la manga, recurriendo a una tripleta arriba con los ´enchufados´ Suso, Cutrone y Calhanoglu para incomodar a la primera línea bética, metiendo Gattuso músculo en la medular con Kessié y contundencia atrás con Musacchio.