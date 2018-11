Gattuso: "El Betis te obliga a jugar al máximo"

El entrenador del Milan,, consideró que el 1-1 ante elfue un "resultado justo", ya que, a su juicio, hubo un tiempo para cada equipo.

"Creo que hay que darle la enhorabuena al equipo. Cuando vi el grupo, con equipos como Olympiacos y Betis, ya dije que era muy difícil y que nos íbamos a jugar el pase hasta el final. No me ha sorprendido el Betis, porque el año pasado ya jugaba a este nivel y además han fichado bien. No es un equipo vertical, pero te obliga a jugar al máximo", señaló el italiano en la sala de prensa del Benito Villamarín, antes de analizar el choque: "En la segunda parte hemos tenido más balón, hemos tenido coraje para ir a buscarles y robar balones y hemos mejorado muchísimo. En la primera parte fue todo lo contrario, nos hacían mucho daño en el uno contra uno y con su posesión de balón. Presionaban fuerte, perdíamos muchos balones y no generábamos peligro, así que el resultado es justo".