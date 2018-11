Joaquín: "Nos faltan pequeños detalles de cara a gol"

Una de las principales novedades del once del Betis en el partido de hoy ha sido la presencia de Joaquín. El capitán verdiblanco se ha convertido con el encuentro ante el Milan en el jugador del Betis con más partidos europeos disputados en la historia.

El Betis desperdició varias ocasiones: "Un partido con mucha intensidad, un equipo poderoso, con muchas tablas, acostumbrado a competir. Creo que hemos hecho una buena primera parte poniéndonos por delante, teniendo ocasiones, en la segunda ellos han apretado un poco más y bueno, hemos intentado defender y no cometer errores. Hemos intentado reaccionar y no cometer errores pero bueno, al final hemos tenido alguna ocasión clara para llevarnos el partido como la de Tello pero bueno, el Milan es un rival poderoso".

El resultado: "Hoy era importante no perder, sobre todo para mantener el primer puesto. Tenemos que recibir al Olympicacos y bueno, era importante sacar este partido adelante. Siempre es importante no perder para sumar, además ya nos hemos quitado el Milan. Ahora a intentar sumar en casa con el Olyimpiacos".

Minutos muy buenos y minutos muy malos en un mismo partido: "Nos faltan pequeños detalles de cara a gol. Con el 1-0 he tenido el 2-0 pero se me queda atrás el balón. El equipo ha insistido, ha controlado el juego, hemos llegado. También hay minutos en los que tienes que defender pero bueno, tienes que estar contento porque un gran partido ante un buen equipo como el Milan es para estar contento. Siempre te queda la espinita de no ganar el partido pero bueno, siempre es importante no perder".

El récord de ser el jugador del Betis con más partidos en Europa: "Otra cosa mas que hay que meter en el carro, ya son muchas, pesa cada vez mas. Es un dato importante para mi carrera, siempre sumar partidos en competiciones europeas es importante. además es mas importante cuando es el equipo que te ha visto crecer".