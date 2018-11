La posesión, un camino opuesto al gol

El Betis visitará este domingo el Camp Nou para enfrentarse al Barcelona, en lo que se antoja un duelo por la posesión entre los dos equipos de LaLiga que mejor tratan el balón, hasta el punto de que el técnico verdiblanco cuenta con un gran predicamento entre los medios de comunicación catalanes, que le ven como una de las más firmes opciones para suceder en un futuro a Ernesto Valverde en el banquillo del conjunto azulgrana, con el estilo de juego que ha implantado en Heliópolis como principal aval de su candidatura.

El juego de toque y posesión lleva años siendo un dogma en 'Can Barça', gran dominador de estos guarismos en la última década. Sin embargo, tras la disputa de las primeras once jornadas de esta temporada liguera, el Betis llegará a la Ciudad Condal pudiendo presumir de ser el conjunto con mayor índice de posesión de Primera división, por delante incluso de los culés, que de momento aprovechan bastante mejor tener tanto tiempo el control de la pelota. Los de Setién, que promedian un 67,7 por ciento de posesión por encuentro, sólo han sido capaces de marcar ocho goles y presentan un 'goal-average' particular de -4, ya que han encajado 12 dianas, saldo desfavorable que se traduce en 13 puntos y en una discreta decimocuarta plaza. Por contra, el Barcelona es segundo equipo con más balón, con un índice del 67,6%, lo que le ha servido para marcar 31 tantos, tener un saldo positivo de +17 y ostentar el liderato.

Sin duda, la falta de pegada está siendo la gran asignatura pendiente del Betis esta temporada. "Estoy convencido de que el problema es de eficacia", aseguraba el pasado lunes Éder Sarabia, segundo entrenador bético, en una entrevista para los medios del club. Al margen de este déficit realizador, cabe reseñar que aunque tener el control del partido suele ser sinónimo de poseer también el dominio del marcador, la tendencia esta temporada no está siendo tan exacta. Más bien, está apuntando hacia el lado totalmente opuesto.

De hecho, según el dato aportado en Twitter por la cuenta de estadísticas @ProFootballDB, la posesión no parece ser este año el mejor camino hacia el gol. De hecho, de los seis equipos con más posesión de Primera, sólo dos de ellos presentan una diferencia de goles positiva: el propio Barcelona y el Real Madrid. Los merengues son el tercer equipo con más posesión, con una media de 65,4% y tienen un 'goal-average' liguero de +2, merced a sus 16 tantos a favor y 14 en contra que sólo le sirven, de momento, para ocupar el sexto puesto.

No obstante, el cuarto de esta particular clasificación, que es la SD Eibar, tiene un balance de -6 a pesar de amasar un 58,5% de posesión y es duodécimo; el Villarreal, quinto en posesión con un 52,6%, es el decimosexto en Liga, al borde del descenso y con una diferencia de -2; y, por último, el sexto que mejor trata el esférico es el Athletic, decimoséptimo, empatado a 10 puntos con el 'Submarino' y con un saldo de -5 a pesar de que ha tenido el balón en su poder en un 52,5 por ciento de los minutos disputados en estas 11 jornadas.

El dato contrasta de manera radical con los datos que ofrece de estos mismos registros la Premier League inglesa. Aunque tradicionalmente se ha dibujado una imagen que relaciona al fútbol británico con un estilo de juego directo, intenso y de ida y vuelta (box to box), allí, los seis equipos que más posesión llevan cuentan todos con un balance goleador favorable y ocupan zonas europeas: el mejor es el Manchester City de Guardiola, con un 68,5 por ciento de balón por partido, y ocupa la primera plaza con 29 puntos y un +29; le sigue el Chelsea (67,9%), segundo de la Premier con 27 puntos y +19; tercero es el Arsenal (58,4%), quinto en la tabla liguera con 23 unidades y +11; cuarto es el Tottenham (58,1%), que marcha cuarto en la liga británica con 24 puntos y +9; quinto es Liverpool (56,4%), tercero con 27 puntos y +16; y el sexto con más balón es el Machester United (55,7%), que ocupa la séptima plaza (+1), pero empatado a puntos con el sexto, que es el Bournemouth. La vida, al revés.