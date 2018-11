Setién: "En algunos puestos nos hace falta frescura"

Quique Setién aún tiene que darle algunas vueltas al equipo que sacará en el Camp Nou, pero el técnico cántabro tiene claro que "habrá algún cambio" con respecto al partido contra el Milan porque en algunos puestos necesita "frescura". "Hay jugadores cansados, pero se encuentran mejor que ayer. Seguro que estaremos en condiciones".

El técnico ha hablado sobre el estado físico de algunos jugadores: "Hay algunos que no están bien, tengo algunas dudas con un proceso infeccioso de Loren. Francis tiene una sobrecarga. Y Javi García se incorporará con el grupo la semana que viene", ha señalado en la rueda de prensa previa al choque contra los azulgranas.

Con todo, Setién valora positivamente la evolución del plantel. "Hemos dado un paso. Hay gente que ha recuperado un poco el estado de ánimo. Con todo, creo que si todavía pudiéramos afinar un poco más en las ocasiones que estamos teniendo".

El técnico tirará de rotaciones ante el equipo azulgrana: "Puede modificarse por el estado de mañana. Más por el partido del jueves que por lo que pueda pasar después. Seguro que habrá algún cambio. En algunos puestos necesitamos frescura".

Esta semana Setién ha protagonizado una polémica por unas declaraciones sobre Bartra, que vuelve a Barcelona, a las que ha querido dar carpetazo: "Bartra nos ha dado mucho desde que ha llegado. Doy por zanjado el tema. Trato de estimularlos. Cuando uno ha perdido tratas de motivarlo y ponerlo en la realidad de las cosas. Lo importante es la opinión que tengo de ellos. Tratar de mejorarlos rápidamente. Supongo que para él es muy importante. Espero que le salga bien y haga un buen partido. Sabemos el esfuerzo que hace cada día, será una satisfacción para todos".

Bartra no es el único ex del Barcelona que regresa, también lo hará Tello: "Seguramente se siente más cómodo jugando por la izquierda, pero por la derecha también tiene un buen remate. Nos vale para los dos lados. No es un defensa. Es un jugador ofensivo. Valoramos la mejora y el esfuerzo que está haciendo por defender mejor, ha dicho sobre el extremo.