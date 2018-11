"El día especial" de Bartra

"Mañana (hoy) será un día muy especial para mí. Por primera vez como profesional me enfrento al equipo que me vio crecer cuando era un niño y en el que me hice un hombre. En el estadio donde viví, jugué, lloré, grité, hice grandes amistades y cumplí sueños inolvidables".

Con este mensaje en redes sociales, acompañado con una foto de cuando era un niño en un Barça-Betis, Bartra prepara un partido "especial".

El futbolista hace un recorrido de su carrera a través de los partidos que ha disputado contra el Betis desde que entró en la cantera del Barcelona, pasando por un choque de juveniles -en la foto aparece un joven Pozuelo-, otro con el Barcelona B en Segunda -perseguido por Iriney- y acabando con una imagen con el primer equipo.