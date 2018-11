Así ha comentado Herrera el triunfo del Betis: "¿Quién es el Barça?"

Carlos Herrera ha vuelto a abrir su programa en Cope ensalzando una gran victoria del Betis. En esta ocasión en el Camp Nou. "Señoras, señores, me alegro, ¿quién es el Barça? ¿Quién es el Barça? Buenos días. Sé que muchos de ustedes hoy están esperando cohetes, luminarias, la novena de Beethoven, reservada, quizás, para eventos europeos. Sé que ustedes están esperando hoy la crónica del asalto, de cómo un equipo grandioso pero más sencillo puede con el mismo fútbol que practica el gigante asaltar su castillo, abrir puertas, almenas y ventanas y llegar a la colmena de la torre poniendo una bandera verde y blanca. Veinte años después. Veinte años, damas y caballeros, no es nada. Y menos, todavía, lo que queda para repetir la misma gesta ante quien corresponda. No está de más recordar el pasaje", ha dicho el presentador antes de dar paso a cómo se contaron los goles del Betis en Barcelona.



"Y así, poco a poco, se hizo la crónica de un domingo que acabó con coros, cánticos y cohetes en honor del Betis. Y hay otras noticias del día, menores, si quieren ustedes, pero a ellas nos dedicamos a partir de ahora", ha añadido el director de las mañanas de la emisora.