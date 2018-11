Giovani Lo Celso, hacía tiempo

El centrocampista argentino Giovani Lo Celso no para de marcar diferencias desde que llegó a LaLiga sobre la bocina del plazo de fichajes y no ha dejado de deslumbrar desde que dejó su tarjeta de visita en Mestalla en su debut liguero ante el Valencia el pasado 15 de septiembre, en los que quince minutos bastaron para constatar que hacía tiempo que el Betis no tenía un jugador así.



'Gio' Lo Celso, de 22 años, fue la guinda al proyecto bético para esta temporada, cuando llegó procedente del Paris Saint Germain francés de forma un tanto sorpresiva cuando todos los focos apuntaban al centrocampista del Barcelona Rafinha Alcántara, aunque desde el Betis se señaló que el zurdo de Rosario fue siempre la primera opción.



El internacional argentino ha llegado al Betis cedido con una opción de compra a final de año de 25 millones de euros, obligatoria si el club verdiblanco se clasifica para una competición europea y existente y que podrá ejercer en todos los casos, informaron a EFE fuentes del club verdiblanco.



En boca de todos tras su participación estelar en el recital bético en el Nou Camp ante el Barcelona (3-4), el centrocampista de Rosario fue artífice del tercer gol de los cuatro logrados por los de Quique Setién y, además, omnipresente en todo en la noche en la que todos los ojos estaban en la reaparición de su compatriota y paisano rosarino Lionel Messi.



A diferencia de Leo Messi, quien llegó a España en edad infantil, Giovani Lo Celso dio el salto a Europa en la temporada 2016-2017, al conjunto parisino, después de haber debutado en Rosario Central en 2015 con 19 años.



Callado, discreto y con cara de no romper un plato, Lo Celso deja el desparpajo con el que destacó en el conjunto canalla de su ciudad natal para el césped, en el que se ha convertido en pieza fundamental en la zona de creación y definición bética, en asociación con jugadores como el mexicano Andrés Guardado, el portugués William Carvalho, el capitán Joaquín Sánchez o Sergio Canales, entre otros.



Liberado de corsés tácticos y de hipotecas defensivas que pudieron lastrar su creatividad en París, 'Gio' Lo Celso parece sentirse como pez en el agua en esa zona del último pase, bajando al mediocentro para recibir y entre líneas casi siempre para ver donde a otros les cuesta tanto; y para pegarle a puerta a las primeras de cambio, fruto de lo que ha logrado un gol en Liga y otros tres en competición europea.



Por ello, el '21' verdiblanco ya es ídolo del beticismo después de haber jugado nueve partidos ligueros y otros tres en Liga Europa en los que, además de su repertorio, han quedado patentes esas hechuras que se les ven a los futbolistas caros desde el foco de los campos, por muy altos que estén.



En vísperas del partido del Camp Nou, el Betis celebró la presencia en sus filas de Lo Celso y, en su cuenta de twitter, colgó una fotografía del de Rosario en posición sedente como las representaciones de la divinidad y en comparación uno de los dioses del fútbol, Leo Messi.



"El mundo del fútbol ya conoce de sobra a vuestro 'D10S', pero nosotros tenemos al nuestro y también es argentino. ¡Hoy es Día de Betis y queremos que la religión bética triunfe en el Camp Nou!", afirmaba el club bético en un tuit.





