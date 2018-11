Juanito: "Hay que empezar a valorar el trabajo de Setién"

El mítico jugador del Betis Juan Gutiérrez 'Juanito' ha pasado por los micrófonos de RadioMarca para analizar la actualidad deportiva verdiblanca y la histórica victoria cosechada en el Camp Nou.

"El juego del Barcelona ya lo conocemos todos, es un juego de posición, muy vistoso. El Betis ha conseguido asimilarse y el partido de ayer es un ejemplo. Hizo un partido en su máxima extensión, pero para ganar al Barcelona también te tienen que salir todas las cosas, que se den todos los condicionantes, estar fino, meter las que tienes, tener esa pizca de suerte, etc. y ayer se dieron todos. Lo de ayer fue un partido épico, que se recordará durante mucho tiempo. Ganar así, al Barcelona y en su casa, es histórico".

Juanito también ha comentado que espera que el equipo siga en esta línea tras el parón de selecciones a pesar de la competencia e igualdad en el campeonato liguero. "Es muy importante la regularidad. En LaLiga cada vez es más difícil, los equipos cada vez están más igualados y se compite mejor. En el caso del Betis, a mí me gusta este fútbol, pero está claro que hay muchas formas de jugarlo. Tenemos el ejemplo del Barcelona, luego el del Atlético de Madrid, el Betis, el Leganés... Ya depende de la plantilla que uno tenga y de cómo se adapte el entrenador a ella. La calidad de la plantilla del Betis hace posible la forma de jugar que quiere su entrenador. Aquí al Villamarín han venido equipos con diferentes armas, vimos hace unas semanas al Valladolid, al Celta, etc. también creo que en esos partidos faltó algo de fortuna y que se dieron muchos condicionantes que van variando y que no se pueden controlar al 100%. Yo disfruto de todo tipo de fútbol, pero el que más me gusta es este del Betis de Setién", delcaró.

En cuanto al empeoramiento o no de LaLiga, pone de ejemplo la marcha de Cristiano Ronaldo. "Aunque el Madrid sigue teniendo una gran plantilla, se le ha ido su mejor jugador, y hay otros equipos como el Atlético de Madrid que ha podido retenerlos, por lo que todo se iguala más. Hay equipos, especialmente los grandes, a los que les está costando, y es debido en gran parte al nivel del campeonato. El tema de los árbitros también influye. Ya cada vez hay menos parcialidad, con el VAR es todo más justo y los ambientes, estadios o equipos ya no influyen tanto en sus decisiones, por lo que todo es más igualado", apuntó.

Con respecto al posible próximo mal resultado del Betis de Quique Setién, el ex zaguero bético quiso hacer balance de las últimas campañas vividas en La Palmera, por lo que cree que "el beticismo, la gente en general, tiene que tener memoria histórica". "Si empezamos a ver y analizar los últimos años, con casi tres descensos en una década, cómo se ha mantenido en primera otros años, muchas veces de milagro, o porque el nivel del descenso era muy bajo... empezaremos a valorar el trabajo de Setién. Y es que desde que ha llegado Setién se ha creado un modelo, se sabe a qué se juega. Esto es muy importante para crecer. El nivel de la plantilla también ha mejorado y va en una buena línea. Está claro que a todos nos gusta ganar, pero hay que ir poco a poco e ir mejorando todo. Roma no se construyó en tres días. Hay que pensar que tenemos el entrenador idóneo para crecer y no hay que ver que se pierden o ganan las batallas diarias, sino la guerra final", añadió Juanito.

"Los jugadores que más me gustan son Lo Celso y Sergio Canales, sobre todo Canales. Es una pena que las lesiones le hayan frenado tanto en su carrera, pero es un verdadero jugadorazo. El año pasado ya vino aquí con la Real Sociedad e hizo un partidazo, y casi que firmó su contrato con el Betis. Es muy buen jugador. Lo Celso me está sorprendiendo también. Se ha adaptado a la perfección, y viendo el mercado, su precio no es tan caro, por lo que es un jugador muy válido y muy bueno para el Betis. Hay más casos, Sidnei aporta muchísimo... la plantilla en general es bastante completa y año tras año va cogiendo experiencia. El tema de los canteranos también me está gustando, aportando muchísimo la plantilla. El partido de ayer de Junior es muy completo. Hizo de todo, defender bien, subir la banda constantemente... Loren hizo un trabajo bastante bueno, un poco feo pero vital para el equipo. Jugadores de la casa, formados en la cantera, que estén tan bien y aportanto tantas cosas al primer equipo, es una delicia. Esperamos que Setién siga dándole oportunidades a los jóvenes y sigan sumando".

Por último, quiso cerrar lanzando un mensaje de confianza en el equipo a los aficionados verdiblancos. "En definitiva, el estilo a mí me gusta y seguro que gusta a la gran parte de los béticos, pero contra equipos pequeños es cierto que está costando algo más. Se encierran, no te dan tantos espacios. Pero en esos caso necesitas confiar todavía más en el estilo. Y estas victorias contra los grandes refuerzan la idea", concluyó.