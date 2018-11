Luis Enrique: "El Betis está siendo muy valiente"

El Betis pasó por encima del Barcelona en el mismísimo Camp Nou y ante los ojos del exentrenador culé y actual seleccionador nacional, Luis Enrique Martínez, que vio el partido desde la grada del coliseo azulgrana y que tomó buena nota del excelente partido firmado por los béticos seleccionables, como Pau López, Marc Bartra, Junior Firpo, Sergio Canales, Joaquín Sánchez, Cristian Tello o Loren Morón.

En unas declaraciones para la televisión oficial del 'Barça TV' durante el descanso del partido, Luis Enrique elogió la valentía del Betis, que ya mandaba en el marcador por 0-2 gracias a los goles de Junior y Joaquín: "El Betis está siendo muy valiente, como lo está demostrando en muchas ocasiones esta temporada y está ocasionando muchos problemas al Barça".

A ojos del seleccionador se lució Pau López, fijo en las tres convocatorias del asturiano al mando de la 'Roja' y que se mostró muy seguro durante todo el choque, especialmente con un enorme ejercicio de reflejos al sacar una manopla salvadora a un tiro a quemarropa de Lenglet en una jugada a balón parado, cuando el Betis sólo ganaba por 0-1. También pudo tomar nota de Bartra, muy concentrado todo el partido y que junto a sus compañeros Mandi y Sidnei brilló en la salida de balón y se fajó para taponar los intentos cada vez más a la desesperada de Messi, Suárez y compañía. El catalán, que volvió a la selección en el parón de octubre con gol incluido (ante Gales), se ha quedado fuera esta vez, pero no tardará en volver si mantiene un nivel tan alto como el del domingo.

Junior, el defensor más rentable

De todos los seleccionables, quizás el bético más destacado el domingo fue Junior Firpo, un auténtico cuchillo con sus potentes internadas por el carril izquierdo que además de evidenciar una envidiable potencia física ideal para el ida y vuelta, marcó el gol que abría el marcador, al aprovechar un gran balón al hueco de William Carvalho, superar a Sergi Roberto en el uno contra uno y batir a Ter Stegen con un derechazo, es decir, con su pierna menos buena. Por si fuera poco, el 0-2 nació de un centro suyo pasado que Tello devolvió al área para que marcase Joaquín y asistió en el 2-4, obra de Canales.

El hispano-dominicano marcó por segunda jornada consecutiva, después de ver puerta ante el Celta, y, según el dato aportado por @LaLigaenDirecto, ya es el segundo defensor verdiblanco que más puntos le ha dado al Betis en el siglo XXI con cinco, sólo por detrás de los 10 que aportó Juanito, que repondió al tuit estadístico con un elogio para el canterano: "Este chico va como un avión, ojalá me supere, porque eso sería muy buena señal".

Canales, otro que repite

La suplencia en el Camp Nou de Canales, pieza básica en el esquema de Quique Setién, fue la gran sorpresa en la previa del Barcelona-Betis. Sin embargo, el cántabro salió en la segunda parte y le dio tiempo a maravillar a Luis Enrique -le tiene en su agenda desde hace tiempo y ya le incluyó en una amplísima preselección- con sus conducciones interiores, su excelente lectura del juego y de los tiempos del partido y, sobre todo, con su tercer gol de la temporada, el segundo de manera consecutiva. Después de marcar un golazo de falta directa ante el Celta que sirvió para rescatar un punto, el cántabro culminó una gran acción colectiva y echó un cubo de agua fría para apagar la encendida reacción del conjunto azulgrana en el segundo acto.

Joaquín, Tello y Loren también se reivindican

"Espero que Luis Enrique haya tomado buena nota", señaló en su gira por las principales emisoras de radio nacionales el eterno Joaquín Sánchez, que sigue llamando la atención del seleccionador con todas las armas que tiene a pesar de sus 37 años de edad. No contento con desternillantes vídeos virales como el de la percha sin la camiseta de España, el capitán del Betis volvió a reivindicar su gran momento con el 0-2, que le sirvió para situar al Barcelona como su víctima favorita al marcarle por sexta vez (una más que a Depor y Racing). El portuense volvió a insistir en lo mucho que se divierte con el juego de Setién y aseguró que cuando el técnico le cambió por Canales en el minuto 61' aún se veía con fuerzas: "No quería salir del campo". Joaquín, Canales y Junior se reivindicaron ante Luis Enrique con goles. Sin embargo, aunque suene a paradoja, al delantero Loren Morón no le hizo falta marcar para firmar una actuación de altísimo nivel. En su caso, trabajando para el equipo, fajándose en el juego de espaldas, fijando a los centrales culés y pivotando para oxigenar el juego del Betis y facilitar las transiciones que otros compañeros aprovecharon para hacerle mucho daño al Barça. Tampoco marcó Tello, quien fue internacional antes de fichar por el Betis, pero el de Sabadell fue otra de las piezas claves y, a pesar del penalti que cometió, su presencia como carrilero diestro fue clave para fijar a un Jordi Alba pletórico en los partidos previos. Además, asistió en el 0-2 y estuvo a punto de marcar por dos veces el que habría sido el 0-3, pero primero lo impidió un paradón de Ter Stegen y poco después su disparo cruzado se fue lamiendo el poste derecho de la portería del Barça.