La reválida aguarda a cinco béticos

El Betis y el beticismo se han ido de la mejor forma posible al parón de selecciones. La brillante e histórica victoria en el Camp Nou ha revitalizado el proyecto y ha ensalzado la dimensión de un equipo que ha despertado mucha ilusión esta temporada.

Con el capitán del barco, Quique Setién a la cabeza, el Betis constató que hay que creer en este proyecto, en crecimiento visto el gran papel realizadoen el coliseo blaugrana por futbolistas como Bartra, Junior, Carvalho o Lo Celso, que demuestran el potencial y la calidad de una plantilla que va a necesitar de todos sus componentes para afrontar la exigente 18/19, una ejercicio para examinar la dimensión de un Betis que cuenta aún con cinco de sus miembros pendientes de una reválida: Inui, Boudebouz, Sergio León, Feddal y Javi García.

El caso del japonés es de los más llamativos. Fue uno de los fichajes que despertó más expectativas, visto su rendimiento en el Eibar y el gran Mundial de Rusia que realizó, pero, por ahora, no ha cuajado. Suma 537 en once partidos, con siete titularidades. No ha marcado y, lo que es más preocupante, sin ningún peso en el juego. De hecho, de los últimos seis partidos de Liga, fue titular en uno (jugó 60'), salió 3' en el Camp Nou, no jugó en tres y en otro no fue convocado.

Boudebouz presenta un caso parecido al de Inui. Se esperaba uno o dos pasos adelante del argelino en su segunda temporada en el Betis, sobre todo, después de la gran pretemporada que realizó. Sin embargo, lleva los dos últimos partidos sin citar en Liga, donde 462' en siete partidos (seis de titular). En Copa del Rey saltó de inicio en El Sardinero, donde jugó 61'. El nivel qu está ofreciendo el argelino no es acorde a su potencial.

Relevante es el cambio de rol de Sergio León. El delantero suma más minutos en Europa League (221') que en Liga (150'), que hacen un total de 461', contabilizando Copa del Rey. El máximo realizador del Betis el pasado año sólo contabiliza uno, de penalti, en Copa. En Liga ha sido titular una vez en los cuatro partidos que ha participado.

De más a menos fue Feddal. El marroquí, de los activos más importantes el pasado año hasta que cayó gravemente lesionado, suma 451' (270' en Liga 91' en Europa League y 90' en Copa). Comenzó la Liga de titular, jugando los primeros 270' del campeonato, pero una lesión dio la oportunidad a Sidnei, ganándose el puesto el brasileño. Una vez recuperado, sólo ha hallado minutos en Europa y Copa.

Por último, Javi García se recupera de una lesión, aunque el excanterano del Madrid ha perdido protagonismo respecto al pasado año, donde fue pieza importante. 319' suma esta temporada: 139' en Liga y 180' en Europa League. No debutó en Liga hasta la jornada 6, siendo titular en dos de los siete partidos que ha disputado. En Europa jugó completos los dos primeros choques, estando lesionados los dos siguientes ante el Milan.