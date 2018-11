Ceballos y su salida: "Me salpicó a mí y se lavaron las manos"

Dani Ceballos se mostró ayer "dolido" por el recibimiento que le dispensa la afición del Betis cada vez que regresa al Villamarín. El jugador recordó que "el Betis fue listo" subiéndole la cláusula y que el club "se lavó las manos" cuando fue traspasado al Real Madrid por 18 millones de euros, "la tercera venta más cara de la historia" de la entidad helipolitana.

En una entrevista a El Chiringuito, Ceballos se ha mostrado sincero con respecto a su visión de su salida del Betis. "Cuando vuelvo y me silban estoy dolido. Pudieron renovarme y en el Betis fueron listos para subirme la claúsula cuando había equipo interesados. Todo me salpicó a mí y se lavaron las manos. El jugador parece el malo y el que sale por la puerta de atrás. Soy bético. Cuando me silban me duele. Fui la tercera venta más cara de la historia del Betis", ha indicado.

El utrerano también confirmó que en el último mercado invernal valoró volver al Betis -no era posible por cuestiones burocráticas-, pero que Zidane le recomendó seguir. "En enero pensé en salir y volver al Betis. Zidane me dijo que era momento de quedarse. Jugué más y me ha dado frutos para este año tener experiencia de juego", ha explicado. También que sus primeros meses en la capital fueron difíciles: "Dentro de las rotaciones pensé que iba a entrar. Los primeros meses fueron duros en el Madrid. Zidane fue claro y me dijo que viera la realidad y los que tenía por delante. Yo pertenecía al Madrid y jugar 20 partidos en el Madrid eran como 50 en otro club".

Al canterano bético le preguntaron por Sergio Ramos y la polémica sobre la dureza del camero. "Tiene una gran personalidad y no a todos le cae bien. Tiene un carácter fuerte y ganador para pasar desapercibido por terceros. A lo mejor se le achacan cosas que a otros no. No creo que haya una campaña. Está observado y el otro día suelta el codo y da la casualidad que el compañero sale con la nariz rota. A él se la rompen contra el Atlético y nadie dice nada. Con su carácter ganador todos iríamos en buena línea", subraya.

Ceballos también lamentó la salida de Lopetegui. "La marcha de Julen me dio pena como al resto porque en principio intentó hacer las cosas bien y se bloqueó. Con la llegada de Solari el balón da al larguero y en la siguiente entra", comentó el centrocampista.