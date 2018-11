Pau López: "Mientras esté el míster, esto no va a cambiar"

El portero del Real Betis y de la Selección Española, Pau López, ha hecho unas declaraciones en El Larguero, sobre la charla que tuvo con Sergio Ramos por su manera de tirar los penaltis al estilo 'Panenka'. Además, el guardameta ha analizado la actualidad del conjunto verdiblanco tras el partido frente al FC Barcelona y el estilo de Setién.

Ramos, que lleva un pleno de acierto de penaltis esta temporada, exactamente, cinco de cinco, los cuáles dos de ellos los ha realizado al estilo 'Panenka' ante el Valladolid y el Celta, mantuvo una conversación con el catalán del Betis, de la cual Pau, ha querido opinar. Sobre eso, ha resaltado que no se toma esa forma de tirar los penaltis del camero como una falta de respeto. "Eso sí, le he dicho que lleva dos seguidos y que el tercero lo veo complicado y me ha dicho que no va a tirar más a lo 'panenka' en lo que queda de temporada (risas). Al final el tiene mucha confianza en sí mismo y de momento no está fallando. Si me fuese a tirar un penalti... no sé lo que haría", añadió Pau.

Tras ello, ante la posibilidad de un futuro cara a cara en un partido frente al Real Madrid, el portero bético ha confesado que: "Aquí en los entrenamientos aguanta mucho hasta el final, es complicado, le puede pegar a los dos palos y al medio. Entre que los penaltis no son mi fuerte y que él los tira bien... lo tengo complicado".

En cuanto a su posición, Pau ha reconocido cuáles son los mejores porteros del mundo para él: "Hay varios en un muy buen momento. De Gea es uno de los mejores, Ter Stegen es uno de los más completos, juega muy bien con los pies; y Oblak, que ahora mismo bajo palos es el mejor en estos momentos. Lleva mucho tiempo a un nivel altísimo en el Atlético. ¿El mejor con las manos Oblak y el mejor con los pies Ter Stegen? Podría ser".

A lo anterior, se suma que Pau López ha manifestado la opinión del vestuario e, incluso, ha defendido a Quique Setién ante las críticas que ha recibido por ser tan radical con su estilo: "En el vestuario no nos preguntamos eso. A todos nos encanta jugar como jugamos, muchos futbolistas, entre los que me incluyo, hemos venido al Betis por su manera de jugar, por cómo está creciendo y cómo van las cosas. Creemos firmemente en cómo estamos jugando, nos sentimos cómodos jugando así y pensamos que es lo mejor para ganar partidos aunque a veces no nos salgan los resultados. Mientras esté el míster, que espero que esté mucho tiempo, esto no va a cambiar". "Como espectador ves jugar al Betis y te gusta, más allá del equipo que seas. Te gusta ver espectáculo. No creo que sea malo cómo juega un equipo u otro, los entrenadores, dependiendo de la plantilla que tienen, deciden como jugar con sus equipos y ni una cosa es tan buena ni otra tan mala, al final lo bueno son los resultados", concluyó.