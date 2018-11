Junior: "Sólo pienso en el Betis"

"Ahora mismo estoy muy centrado aquí, donde voy a formar mi familia con mi chica. Estoy feliz en Sevilla, con el clima; además, está cerca de Málaga... Me encanta la ciudad, y en el Betis estoy más que contento. Sólo pienso en el Betis; no pienso más allá", dijo Junior Firpo a la emisora pública de Andalucía, donde salía al paso de los rumores que lo vinculan con el Manchester City, que se habría unido al Arsenal y al Torino (que ya lo quisieron en verano) en la lista de pretendientes del hispano-dominicano, con una cláusula de rescisión de 50 millones de euros después de su última renovación y ampliación de contrato hasta el 30 de junio de 2023.



"Sin duda, fue mi mejor partido con el primer equipo del Betis. Estoy muy contento. No me esperaba que saliera así", continuaba el carrilezo zurdo acerca del 3-4 en el Camp Nou, "un día soñado, bonito, de los que uno no está acostumbrado a vivir". Además, admite que tiene cerca al mejor ejemplo posible en su posición, Rafael Gordillo, mito viviente del Betis (y también del Real Madrid y la selección española), que ejerce actualmente como responsable de Relaciones Institucionales de la entidad heliopolitana.



"Un día, hablando con Gordillo, me dijo que, con todas las veces que llego arriba, debería marcar goles y dar un puñado de asistencias. Me dijo ' no sabes lo que me costaba a mí llegar'... Me entreno mucho y me tomo en serio todo. Intento mejorar lo que veo que se me da peor", sentencia Junior.