Junior, sobre su gol al Barça, el runrún de la grada y la filosofía Setién

La pletórica victoria del Betis ante el Barcelona, el pasado domingo en el mismísimo Camp Nou, ha encumbrado un estilo de juego que comenzaba a estar en entredicho por los problemas para generar peligro, marcar goles y, en consecuencia, ganar partidos ante rivales que se encierran atrás para esperarle y tratar de salir a la contra. Durante su entrevista con ESTADIO Deportivo, Junior Firpo realiza una defensa a ultranza de la filosofía de Setién, una idea que considera que le da al Betis mucho más de lo que le quita y en la que todo el plantel cree a pie juntillas. El carrilero hispano-dominicano considera que ganar de este modo al Barça, con medio planeta mirando, dará calma para seguir trabajando y tranquilizará a ese sector de la afición que comenzaba a ponerse nervioso. En este sentido, explica con detalle por qué no hace algunas de las cosas que la piden desde la grada y admite que, "a veces, desespera un poco escuchar el runrún de la grada por perder dos balones"; pero destaca la "personalidad" del equipo y asegura que eso no les afecta para seguir intentándolo.



- Decía Loren que "menos mal que Junior marcó", porque varios compañeros intentaron seguirle por si había un rechace u opción de pase, pero "no había quien te pillara".

- (Se ríe) La jugada es muy rápida, el pase de William es medido. Cuando controlo y me acerco al área, veo que estoy solo, así que decido jugármela. Sergi me tapa la izquierda, así que decido tirar con la derecha. No recuerdo haber marcado antes un gol con la derecha, ni en el Betis Deportivo, así que creo que es el primero.

- Y encima en el Camp Nou. ¿Qué ha supuesto para el equipo lograr un triunfo así en un momento en el que afloraban las dudas?

- Había dudas, pero no entre nosotros. Nosotros siempre hemos confiado en la idea del míster y en nuestra forma de jugar y de ver el fútbol. Esto sirve para que la gente se tranquilice un poco y vea que seguimos siendo un equipo competitivo que puede ganarle a cualquiera. Es cierto que el otro día en el Camp Nou tuvimos mucho más acierto del que veníamos teniendo, pero también es que tuvimos muchísimas ocasiones. Marcamos cuatro goles pero pudimos marcar más. Cuando un equipo nos juega de tú a tú tenemos más espacios para hacer nuestro juego. Es más difícil jugarle a un equipo que se encierra atrás y te espera para salir a la contra. Respeto todas las ideas y cada equipo tiene sus armas. Sólo digo que para nosotros es más fácil jugar contra un equipo que nos juegue de tú a tú.

- Los carrileros sufrís especialmente cuando no hay espacios, porque suben los centrales con el balón, los medios llegan a las inmediaciones del área, está el punta, todo el equipo rival... Encontráis un muro.

- Es un muro. Es muy complicado y hay gente que no lo entiende. A veces me gritan 'Encara, vete del rival'. Pero es que no me tengo que ir de uno, como mínimo me tengo que ir de dos, porque tengo la banda entera para mí, no tengo a nadie delante en el que apoyarme o hacer el dos contra uno... Habilidad para irse de dos jugadores la tienen muy pocos futbolistas en el mundo y, además, si la pierdo, hay mucho espacio a mi espalda para el contraataque, jugamos muy abierto y parar una contra el complicado. Y además te están esperando, no es una jugada en carrera que puedas regatear o irte en velocidad. No es sencillo. Si veo un uno contra uno sí lo intento porque confío en mí, pero sientes que la responsabilidad de regatear es para otros jugadores.

- ¿Qué le pide Setién a los carrileros?

- Es muy fácil de explicar: sólo hay que ir al partido ante el Barcelona y ver la jugada del segundo gol nuestro. Cuando yo centro, creo recordar que en el área está Loren, está Joaquín, está Tello, que es quien luego la vuelve a poner y está Gio (Lo Celso). Había cuatro jugadores en el área y ahí, evidentemente, hay opciones de remate. Sin embargo, normalmente en otros partidos hay seis o siete defensores rivales y un delantero nuestro. Los demás estamos por detrás del balón, porque si estamos todos delante del balón es más difícil encontrar líneas de pase. El otro día todo salía rodado, todos queríamos marcar, todos nos veíamos capaces de todo y llegábamos con muchos efectivos. Tu centras, sale pasado, la recoge Tello y la devuelve para Joaquín, que está solo y marca. En esas situaciones claro que sí centras. Nadie nos prohíbe centrar, ni nos prohíbe encarar, pero evidentemente es más fácil hacerlo con espacios que con 11 jugadores plantados ahí detrás, en esa situación, lo más lógico es mover un poco el balón a ver si encontramos el hueco.

- A veces, para poder llegar arriba con el balón controlado hay que correr riesgos en la salida desde atrás y eso crea cierto runrún en la grada, fruto del nerviosismo. ¿Cómo afecta esta impaciencia abajo en el césped?

- Todo lo que generamos atrás es porque nos vienen a presionar, entonces encontramos huecos para salir jugando hacia adelante. Es cierto que a veces a nosotros nos desespera un poco que a los cinco minutos de partido haya ese runrún porque hemos perdido dos balones con la presión del rival. Si la gente hace la comparativa de todos nuestros partidos, verá que esta forma de jugar nos da mucho más que nos quita. Es cierto que algún día estaremos menos finos, menos acertados, porque hasta los grandes equipos tienen días malos. Creo que nos podemos permitir ese riesgo. El día que estemos menos acertados en la salida desde atrás perderemos dos o tres balones y dependerá del acierto del rival que nos hagan gol o no. También dependerá de cómo nos rehagamos de esa pérdida. Está claro que el runrún no nos afecta. Somos un equipo con muchísima personalidad en todos los aspectos y tenemos tal valentía que, sí, a veces nos desprotegemos atrás, pero es porque pensamos que nos va a dar más de lo que nos quitará.

- ¿Qué importancia tiene en su juego jugar como carrilero, por delante de tres centrales, que en una defensa de cuatro?

- Bueno, es cierto que jugando de carrilero tengo menos responsabilidad defensiva. Pero jugando de carrilero como quiere aquí el míster, porque en otros equipos la defensa es de cinco y aquí es de tres. Si te fijas, en Barcelona yo estoy con Sergi Roberto todo el partido y Tello está fijando a Jordi Alba. Es cierto que si el balón está en el otro lado hay que ir vasculando, pero realmente en este sistema tengo más responsabilidades ofensivas que defensivas. Me siento muy cómodo, porque tengo mucha confianza en el compañero que tengo detrás (Sidnei, Feddal, Bartra...) y sé que me cubre bien la espalda, como ellos saben que haré todo lo posible por ayudarles y cubrir las suyas. Con este sistema estoy muy a gusto, pero ya con el míster el año pasado jugamos algunas veces con defensa de cuatro y si hay que volver a hacerlo, no hay ningún problema, estoy preparado.