López Catalán carga contra Ceballos: "Dani está contando una película que está lejos de la realidad"

No se ha mordido la lengua José Miguel López Catalán a la hora de responder a las palabras que hace unos días pronunció Dani Ceballos sobre su salida del Betis, en las que aseguraba que "el club se había lavado las manos" y que a él le "había salpicado toda la mierda". "Me han molestado mucho sus palabras. Son erróneas y falsas. Dani está contando una película que está lejos de la realidad. El Betis pudo cometer un error de no firmarle una cláusula mucho mayor meses antes. Pero Dani Ceballos nos tuvo muchísimos meses dándonos largas para al final hacer una operación de salida pensando en él mismo y no en el Betis. Lo que no puede ser es que Dani Ceballos vaya por ahí dándose besos en el escudo y declarándose bético y que vaya diciendo cosas que son mentira", ha declarado en Canal Sur Radio.

En este sentido, López Catalán ha cerrado casi definitivamente las puertas a un regreso. "Es muy complicado que vuelva viendo cómo salió. La salida de Dani fue desagradable por las formas y por todo lo que ocurrió en el final", ha confesado el vicepresidente verdiblanco.