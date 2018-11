Haro, a Castaño: "Es sonrojante que usted hable de deuda"

El primer punto a tratar en la Junta General de Accionistas del Betis ha sido el de la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2017/2018. El consejero responsable del área económica, José María Pagola, ha tomado la palabra para dar los detalles de la misma.

"El valor de mercado de la plantilla se estima en torno a los 200 millones de euros. El activo en millones de euros en el club ha pasado de 34,14 en el 30 de junio de 2015, a los 124,22 a 30 de junio de 2018. Seguimos con un crecimiento ambicioso pero sostenible y razonable", ha aclarado.

"El Betis nunca ha dejado de pagar a nadie ni una sola deuda vencida. Los gastos de personal van en aumento debido a los gastos de la plantilla. Se ha pasado de 44 a 57 millones, queriendo gastar para el año que viene unos 70 millones. Tenemos un presupuesto previsto para la temporada en curso de 126 millones de euros, es decir, más del 30% respecto al aprobado hace un año", ha explicado.

En cuanto al capítulo de ingresos, Pagola ha continuado: "El Betis tiene previsto ingresar como mínimo 14,88 millones por competiciones y 55 por retransmisiones televisivas. El gasto por plantilla deportiva inscrita asciende a los 60 millones de euros".

Tras la explicación de Pagola, el turno ha sido para los accionistas que han solicitado el turno de palabra, entre ellos Manuel Castaño, que ha anunciado que votaría en contra de las cuentas "por dos motivos: uno formal y otro material". "El formal es porque el club me ha privado de la información de los datos. La material es que la deuda real es de 118 millones de euros, la deuda más grande de toda la historia. Voy a votar en contra de las cuentas porque los dueños del club no conocemos a las entidades que nos prestan el dinero. No sabemos a quien le debemos", ha afirmado el que fuera consejero del Betis durante la época de Lopera y Oliver.

Tras las intervenciones de Manuel Castaño y otros accionistas, tanto Pagola como Haro han respondido a este. "Sus preguntas han sido contestadas. La deuda de los 118 millones que ha dicho es un intento de confundir al personal. No tenemos ningún incumplimiento. Las entidades que nos prestan el dinero no son datos relevantes para el voto", ha dicho Pagola al que fuera consejero de Lopera.

También Haro ha respondido a Castaño: "Tiene mi teléfono abierto. Resulta sonrojante que usted hable de deuda. Primero, porque confunde el pasivo con la deuda neta, que ya es grave. Y segundo porque usted presentaba 92 millones en el concurso de acreedores y le parecía calderilla. Insisto, es sonrojante".