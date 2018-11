Bartra: "Setién sabe sacar lo mejor de mí"

El central del Real Betis Marc Bartra ha pasado por los micrófonos de Cope Sevilla para hablar de la actualidad deportiva verdiblanca, así como de las "polémicas" palabras de Quique Setién con respecto a su rendimiento hace unas semanas.

El futbolista catalán dijo que se encuentra "muy feliz de estar en el Betis, un club que está haciendo las cosas bien, que está creciendo y que hace que yo esté a gusto". "Yo quiero lo mejor para la entidad, por eso doy el máximo. Lo más importante es ser feliz jugando al fútbol, y aunque podría haber escogido un equipo Champions, aquí soy feliz", declaró.

Siendo el futbolista que más minutos ha disputado en lo que llevamos de temporada (1438' acumulados entre las tres competiciones), Bartra alaba la confianza de su entrenador y su filosofía de juego: "Puede que esté en mi mejor momento, tanto física como mentalmente, y lo intento demostrar en cada partido que el míster me da la oportunidad. Sus palabras se malinterpretaron un poco. Él sabe sacar lo mejor de mí, yo me las tomé como un consejo. Setién también quiere lo mejor para el Betis, por ello intenta exigirnos al máximo y hacer un buen fútbol. Lo hace con todos, y los partidos complicados que hemos disputado son una prueba de ello. En ellos hemos dado un muy buen nivel y esperamos seguir en esta línea (en referencia al próximo compromiso liguero ante el Villarreal)". "El equipo cada vez va a más, no debemos caer en el error de cambiar si se cometen algunos fallos, a la larga nos dará resultados como el del Camp Nou", dijo confiado.

También quiso hacer un repaso a su trayectoria, la cual le ha llevado a compartir vestuario con grandes jugadores como Puyol y Piqué, y talentos como actualmente con el argentino Lo Celso. "En el Barça saltaba al campo y tenía al lado a dos de mis ídolos. Tuve la gran suerte de aprender de ellos tanto dentro como fuera del campo. Después decidí salir de la zona de confort en la que llevaba 10 años, por lo que para mí los dos años en Dortmund son una experiencia increíble de la que aprendí mucho. Fue como un máster. Por último, se me ofreció el proyecto del Betis y acepté por lo ambicioso que es. Las palabras de Setién y de Serra también ayudaron. Y no se equivocaban. Toda Europa está viendo lo que está haciendo el Betis, y con jugadores del talento y desparpajo de, por ejemplo, Lo Celso, es más sencillo de jugar", concluyó el zaguero.