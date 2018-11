Haro, sobre la renovación de Setién, la vuelta de Ceballos, el mercado de enero...

Tras la celebración de la Junta General de Accionistas, el presidente del Betis Ángel Haro atendía a los medios de comunicación para analizar lo acontecido en el Pabellón San Pablo así como la actualidad deportiva del club, una actualidad que los últimoas días ha protagonizado Quique Setién y la posibilidad de ampliar su vinculación con el Betis.

"Como dijimos en su momento lo que hemos hablado. Estamos contentos con el trabajo de Quique. No ha habido una reunión para hacerle una propuesta en firme para su renovación. Estamos contentos con el trabajo que viene desarrollando. Queremos que siga mucho tiempo en el Betis y en la medida que élsea feliz en el Betis seguirá", ha aseverado Haro.

"Con la situación de inestabilidad que hemos tenido en el Betis pensar a largo plazo es complicado, pero sí me imagino un Quique tres o cuatro años perfectamente en el Betis", ha matizado el mandamás verdiblanco.

En cuanto a las últimas declaraciones de Dani Ceballos en las que no dejaba en buen lugar a los dirigentes verdiblancos, Haro respondió: "No es decir que se cierra las puertas pero mucho tendrían que cambiar las cosas para ver a este jugador en el Betis. Ya José Miguel, como consejero delegado, fue claro sobre este asunto. No sé si él lo sabía o no, o eran sus agentes, pero desde luego no es como él contó. Se fue al Europeo, no quiso renovar, se puso en el mercado y poco más se puede decir".

Con respecto al mercado de invierno y la posibilidad de reforzar la plantilla en enero, el dirigente dijo: "Hay dinero pero en este mercado hay que ser comedido y mirar con tranquilidad, hay que estar atentos por si surge una oportunidad pero traer jugadores por traer, no. Si hay una buena oportunidad, se hará el esfuerzo como el año pasado. El míster está contento con el equipo pero si vienen buenos jugadores va a estar más contento, pero él no ha pedido fichajes".

Sobre el capítulo de salidas, Haro se mostró más cauto. "Ahora mismo es difícil prever que haya jugadores que salgan porque no están del todo contentos con su situación. Cuando llegue el momento decidiramos".

Por último, en cuanto a la relación con Serra Ferrer, Haro comentó: "Con Lorenzo hay un diálogo y una relación muy fluida. Nos reunimos mucho, hablamos y todo lo que sea mejorar al equipo, estamos todos de acuerdo, pero hay que mirarlo con las perspectivas económicas, siempre que sea un jugador que venga a aportar mucho al equipo. Lorenzo siempre tiene en mente mejorar la plantilla".