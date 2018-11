Sergio León "no va a salir en invierno" del Betis

El exiguo protagonismo del que está gozando Sergio León esta temporada, habiendo sido titular sólo en uno de los cuatro partidos de LaLiga que ha disputado (150') y habiendo conseguido una única diana en ocho encuentros, teniendo en cuenta todas las competiciones (461'), no han hecho desistir al delantero, cuyo principal objetivo es revertir su situación en Heliópolis, donde quiere estar y por lo que tanto luchó en su idea de poder regresar, como así ocurrió hace dos temporadas.

"Sergio León no va a salir del Betis este mercado de invierno pese a los rumores", indicó a la llamada de ESTADIO Deportivo su representante, Joaquín Vigueras, asegurando que el palmeño "está donde quiere estar" y "donde es feliz". Por ello, el empresario descarta cualquier posibilidad de una salida este enero, "salvo que el club diga que no cuenta con él".

"Sergio no se va a mover del Betis", apostilló Vigueras sobre el bético, quien cuenta con el interés del New York City de la Major League Soccer, donde buscan gol. Sergio León no está por la labor de ello.