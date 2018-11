Setién: "¿Rafinha? Me gustan los grandes futbolistas"

Quique Setién ha repasado en la rueda de prensa previa al partido contra el Villarreal en La Cerámica varios de los temas de actualidad del Betis. Entre ellos, el de la situación de Rafinha, que no tiene sitio en el Barcelona. "Me gustan siempre los grandes futbolistas", ha dicho cuando le han preguntado por la posibilidad de que venga en enero pese a contar en la medular con muchos jugadores de talento.

Más cerrado se ha mostrado cuando le han preguntado por su renovación. "Hemos hablado, pero no voy a comentar nada de este tema. ¿Seguir tres o cuatro años? Todo es posible", ha dicho en un tono más cortante de lo habitual.

Tampoco da valor Setién a los elogios recibidos tras el triunfo en el Camp Nou y las informaciones que le han ligado al Barcelona. "Pienso que tengo año y medio y estoy contento. Todo lo demás no lo puedo controlar. Me evado mucho de todas estas cuestiones y me centro en el partido siguiente. Esta semana la hemos tenido más relajada por el parón. Uno está más contento cuando gana y más triste cuando pierde, pero los halagos los obvio".