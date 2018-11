Setién, sobre el estado de Sidnei, Lo Celso, Francis y Javi García

Quique Setién ha informado hoy sobre el estado de los futbolistas que han arrastrado molestias recientemente. El técnico ha confirmado la baja de Sidnei para Villarreal y la vuelta de Javi García y Francis: "Sidnei en principio preveíamos que fuera un poco más grave, pero era un quiste que prácticamente está solucionado. A partir de la próxima semana estará en condiciones. Es el único problema en la plantilla. Se han recuperado otros que estaban tocados como Javi o Francis y en disposición de poder ir convocados. Javi García lleva tiempo sin poder participar y está en condiciones, Francis está en condiciones y puede ayudar al equipo pronto.".

Por su parte, Lo Celso llegará con sólo una sesión junto al grupo: "Lo Celso llega hoy a las 17:00 horas, trabajará un poco y mañana se incorporará".

Sobre el partido contra el Villarreal, el técnico espera que la euforia no nuble a sus futbolistas: "La realidad es que la semana pasada hicimos una semana de mucho relax. Esta semana el equipo ha vuelto bien, con confianza y buen ambiente. Fue una victoria importante, igual que la victoria con el Milan. Estos tres partidos los afronta el equipo con ilusión, este un poco más porque vienes de hacer dos grandes partidos. El Villarreal no va a ser fácil, pero trataremos de seguir sumando".

Por qué está tan abajo el Villarreal: "La realidad es que lo que le he visto al Villarreal me parece un buen equipo con buenos futbolistas. No sabría explicar por qué está abajo. No es fácil para ningún equipo. Esta es una liga que nos está sorprendiendo en algunos casos. Hay equipos que esperábamos abajo y están arriba y al revés. Es un equipo que tiene muchas cosas muy buenas. La más importante es que tiene muy buenos futbolistas y jugadores con entidad y tablas que han demostrado que son muy buenos, esto es a lo que yo tengo miedo. La realidad es que no están en la racha optimista que esperaban, pero es un equipazo y que seguro que a cualquiera puede compremeterlo mucho.

Controlar la euforia: "La euforia que se pueda vivir fuera la dejamos siempre para el exterior. Nuestro círculo es mucho menos influenciable para estas cosas. Siempre hay días y hay influencia de este tipo de victorias, pero somos conscientes de que ya pasó y que hay que afrontar otro partido con la misma intensidad y lucidez que en esos días. Vamos a ver si es posible porque el rival es diferente e influye en nosotros cómo juega el rival. Cada partido es diferente y lo afrontamos con intensidad. Trabajamos día a día en esto. Hacemos lo que creemos y salga bien o salga mal, seguimos a lo nuestro, lo demás no lo puedo controlar".

Mejor contra Barça o Milan que ante equipos pequeños: "Uno siempre quiere hacer lo mismo, pero los rivales son diferentes y eso influye en tu equipo. A todos los campos vamos a ganar y tratamos de hacerlo bien, unas veces sale y otras no".

La retirada de Alonso: "A mí me enganchó a la Fórmula 1, siempre me han gustado los coches y el hecho de ver a un español peleando por un título nos enganchó a mucho a este deporte, igual que Fischer en Rejkavik en el 72, siempre ocurren hechos que enganchan en un deporte".

Machismo en el fútbol: "Creo que el deporte no es machista. Particularmente no percibo situaciones anómalas en este sentido. En lo que concierne a nuestro deporte, el fútbol femenino ha crecido, hay futbolistas de primera línea, tenemos un equipo extraordinario en este club".