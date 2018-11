Setién: "La derrota no es del todo justa"

El técnico verdiblanco, Quique Setién, ha destacado al término del encuentro que a pesar de la derrota el equipo ha tenido momentos buenos en el partido. Setién, además, se ha mostrado bastante crítico con la actuación del VAR en el día de hoy, sobre todo en la acción del posible penalti sobre Loren.

En dos minutos se le ha puesto el partido al equipo demasiado cuesta arriba: "La verdad es que hemos tenido el partido bastante controlado en la primera parte, hemos tenido llegadas, nos ha costado precisar. Ellos tuvieron una ocasión clara que salvó Pau, pero hemos controlado bastante bien el partido. El Villarreal maneja bien estas situaciones y lo sabíamos, lo hemos tratado. El primer gol es una desgracia. Es el primer gol que encajamos a balón parado. El segundo gol viene precedido de una falta a Junior. Y luego es verdad que hemos cambiado algunas cosas para apostar un poco más por el partido y hemos tenido ocasiones para haber empatado el partido. La derrota no es del todo justa. Veníamos con muchas ganas. No ha podido ser y nos repondremos".

Habla de la jugada del segundo gol y además hay otra acción con Funes Mori que podría haber sido objeto del VAR. ¿Sigue manteniendo la confianza en esta herramienta?: "El VAR debería facilitar mucho más las cosas a los árbitros. Ha habido una jugada justo delante del árbitro, el manotazo de Funes Mori, que es punible, que acarrea una tarjeta y un penalti, pero no lo ha pitado. Sigo teniendo bastante confianza. Pensaba que facilitaría este tipo de jugadas, pero quizás es demasiado pronto pero iremos sacándole el partido a esta herramienta para manejar mucho mejor las ocasiones".

Se le escapa al equipo la oportunidad para engancharse al tren de arriba y, además, el eterno rival se coloca primero en LaLiga: "Yo me preocupo mucho de lo que le pasa a mi equipo".

¿Le preocupa estar ahí abajo en la tabla?: "Me preocuparía si el equipo diera sensaciones negativas. Una cosa es el resultado y otra las sensaciones. Hoy hemos hecho un buen partido ante un rival que tiene 50 millones más de presupuestos que nosotros. Lo importante es tratar de hacer las cosas bien y corregir los errores y esperar a tener el acierto que tuvimos en el Camp Nou. Hemos tenido ocasiones, pero no lo hemos conseguido. Puedes pensar en echarle la culpa siempre a alguien, pero unas veces te superan. Tratamos de mantener una línea. Lo demás hay veces que tú no llegas a controlar".

¿Necesitan el equipo hacer un partido perfecto?: "Seguramente. Porque el partido ha estado hoy muy igualado, pero nosotros necesitamos un plus de efectividad, de lucidez en los metros finales, que nos ha faltado en la mayoría de los partidos de este año. Si finalizásemos todo lo que generamos, estaríamos mejor colocados. Esto es una prueba de que somos un equipo en construcción. Vamos creciendo poco a poco. No hay un día que juguemos de pena. En líneas generales, este equipo juega bastante bien, pero todavía no nos da para ganar los partidos. La temporada es muy larga. Tenemos mucha fe en lo que hacemos y seguro que nos colocará en el sitio que nos corresponde".