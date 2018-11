Villarreal 2-1 Betis: No tanto como en el Coliseum, pero casi

Definitivamente, ni los parones ni el azúcar sientan bien al Betis, que se ahogó nada más volver de vestuarios y encajó dos tantos muy seguidos, como en el Coliseum, para desperdiciar una oportunidad pintiparada de acercarse a los puestos europeos.

La imagen no fue tan desastrosa como en Getafe, aunque los verdiblancos, que debieron hurgar en la herida de un anfitrión que no conocía el triunfo en La Cerámica, tropiezan a las puertas de una final ante el Olympiacos en la UEL y ofrecen una imagen bastante discreta, muy lejos de la exhibición del Camp Nou y solamente maquillada sobre la bocina por el enésimo golazo de Lo Celso.

De inicio, Setién apostó por el once más o menos lógico, dando descanso a Lo Celso y entrada a Feddal por el lesionado Sidnei, mientras que apostó en el carril derecho por un Francis especialmente activo en una primera mitad muy abierta, con alternativas constantes y concesiones defensivas para que el marcador hubiera sido otro al descanso. Contribuyó al 0-0 entonces, especialmente, Pau López, segurísimo ante los disparos lejanos de Samu, Fornals y Trigueros, lo mismo que ante el zurdazo a bocajarro del propio Chukwueze (27'), que desbordó casi siempre a un Feddal espeso en la marca y a un Bartra atolondrado.

Merecía más a los puntos, por ende, el Villarreal en el intermedio, lo que no fue óbice para que el cuadro heliopolitano acumulase varias llegadas interesantes, utilizando más las bandas. Así, en el 5, un centro-chut de Junior lo sacó bajo palos Víctor Ruiz, al tiempo que se pidió penalti siete más tarde por un codazo de Funes Mori a Loren, quien se la llevó a trompicones para forzar el despeje 'in extremis' de Mario Gaspar. Asenjo, saliendo de su área para despejar de cabeza una falta que sacó rápido Carvalho, también frustraba a renglón seguido al marbellí, como en el 24, tras cabezazo de éste sin fuerza. La más clara para para el Betis fue ya en el alargue: Guardado halla entre líneas a Joaquín, que se apoya en Francis pero se le queda atrás, por lo que la empala mal en posición muy franca, bastante similar a la que sí convirtió en el 0-2 en el Camp Nou.

En la reanudación, los heliopolitanos trataron de solventar algunos de los problemas que arrastraban, especialmente con la presión intermedia del Villarreal (no tanto a los centrales como a los pivotes y a Canales). Con todo, el anfitrión seguía castigando cada error en la entrega con transiciones fulgurantes, como la propiciada por Cazorla y finiquitada por Chukwueze tras la mala entrega de Joaquín nada más arrancar. Mientras tanto, Pau seguía a lo suyo, despejando a córner un espectacular remate de Víctor Ruiz, pero no pudo hacer nada en el siguiente de Gerard Moreno, que se zafó de la marca de Feddal y superó en el salto a Bartra para cabecear lejos del alcance del gerundense, que tampoco pudo hacer nada, dos minutos más tarde, con un zurdazo ajustado de Chukwueze, tras una cadena de cruces cándidos de los zagueros visitantes, que permitieron, incluso, un taconazo de Cazorla. Tocaba remar a contracorriente desde muy pronto y con dos tantos en contra prácticamente consecutivos, como en Getafe.

Loren, al filo de la hora de partido, disparó a puerta en una acción embarullada que terminó con un despeje de Funes Mori con el brazo, aunque Prieto Iglesias, previa consulta al VAR, señaló córner. No está teniendo suerte el Betis con el videoarbitraje, a excepción del derbi. Había que arriesgar, lo que hizo el míster santanderino con los cambios, lo cual supuso algún riesgo atrás. De hecho, Fornals y Chukwueze tuvieron el tercero en sendas contras, mientras que Francis evitó que Morlanes cazara el pase de la muerte de Gerard Moreno, con su rival tratando infructuosamente de percutir en una poblada y ordenada defensa. Lo logró Canales en el 74, tras apoyarse en Tello, si bien su disparo forzado lo abortaba sin mayores problemas Sergio Asenjo. El de Sabadell, que relevó a Feddal y reubicó a Junior en el eje de la zaga, sí encontraba la espalda de los centrales amarillos, como en la siguiente acción, cuando forzó un córner que remataba de cabeza a Mandi a quemarropa para el paradón del cancerbero castellonense. No había manera. No era el día del Betis, al que se le atraganta últimamente el otrora El Madrigal. Tampoco vio puerta Sergio León, después de una cabalgada de Lo Celso, una de las piezas que movió Setién sin fortuna y que lo buscó de lejos a cuatro del epílogo, encontrando a Asenjo.

El argentino, con el tiempo casi cumplido, añadió emoción al epílogo con un tanto ya típico de él en su recién iniciada etapa como verdiblanco: Sergio León recorta casi en la línea de fondo y la deja para que el '21' se la acomode y rebañe las telarañas de la escuadra con un zurdazo inapelable. Tocaron a rebato los visitantes, pero ya no hubo tiempo para más, con lo que los tres puntos se quedaron en el Estadio de La Cerámica.

Ficha Técnica:

2. Villarreal: Asenjo, Mario Gaspar (Miguelón, m.67), Funes Mori, Víctor Ruiz, Pedraza, Cáseres, Trigueros (Morlanes, m.40), Fornals, Cazorla, Chukwueze y Gerard (Bacca, m.79).

1. Real Betis: Paul López, Mandi, Bartra, Feddal (Tello, m.60), William, Guardado (Lo Celso, m.64), Canales, Francis, Junior, Joaquín (Sergio León, m.69) y Loren.

Goles: 1-0, m.52: Gerard. 2-0, m.54: Chukwueze. 2-1, m.90: Lo Celso.

Árbitro: Prieto Iglesias (C. Navarro). Amonestó por el Villarreal a Morlanes y Víctor Ruiz, y por el Betis a Canales.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 13 de LaLiga disputado en el estadio de la Cerámica ante 16.028 espectadores.