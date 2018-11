Las controvertidas explicaciones de Setién desde las salas de prensa

Tras una excelsa primera temporada en la que el Betis consiguió volver a Europa, pocos podían augurar las dudas de los de Setién en esta 2018/2019. Los béticos, muy molestos con la irregularidad con su equipo... y con el quehacer del entrenador en las salas de prensa.

Pese a que el Betis ganó el derbi frente al Sevilla en la jornada 3 y 'asaltó' San Siro y el Camp Nou, los resultados y la clasificación de la liga doméstica parece que señalan ciertos errores que el conjunto heliopolitano ha de subsanar. No obstante, el técnico cántabro ya se definió en los días posteriores a su presentación como "un entrenador de los que no exigen", tal y como se ratifica haciendo un recorrido por las salas de prensa en la que el Betis ha perdido o empatado durante los primeros meses de temporada.

Una derrota en casa por 0-3 frente al Levante y un empate a 0 en Mendizorroza hicieron saltar las alarmas a principios de temporada. El técnico, además de pedir tranquilidad, aseguró que fueron superiores y no matizó ningún desliz. "Espero que la afición lo entienda; accidentes como estos tendremos", espetó tras el primer envite. Al fin de semana siguiente, el Betis ganó el derbi sevillano. Pero nada más lejos de la realidad. El mal trago del inicio aún no se había superado. Tres empates consecutivos más: Valencia, Olympiacos y Athletic. Tras este último,que acabó con un 2-2 en el Benito Villamarín, Setién apuntó que "es normal que el Athletic pueda acabar con 10" y deslizó el descanso como justificación. "Es verdad que han tenido más descanso, pero no lo pongo como justificación", esgrimió.

"Somos superiores, pero no nos da para ganar", dijo Setién tras perder 0-1 frente al Valladolid, haciendo alusión al Talón de Aquiles bético: la precisión de cara a gol. El único 'mea culpa', en forma de "han sido mejores que nosotros", tras el 2-0 en el Coliseum. El Betis venía de ganar 1-2 al Milan, y Setién completó su discurso volviendo a mencionar la "frescura".

El último episodio, el fin de semana pasado. El Betis visitaba el estadio de la Cerámica de Villarreal y el conjunto de Calleja, necesitado de puntos, ganó 1-0 a los béticos. Quique Setién comparó los presupuestos de ambos equipos, llegando a afirmar que el 'submarino' es "un rival de 50 millones de euros más de presupuesto". Se equivoca, puesto que el presupuesto del Betis, aprobado en las recientes fechas, es de 126,2 millones y el del Villarreal, de 130.