El Torino varía ya su discurso respecto a Berenguer

Álex Berenguer, si no hay cambios de última hora, seguirá en Turín. ED

Durante toda la semana pasada, los medios italianos dieron por hecho que el Betis negociaba por Álex Berenguer con el Torino, que, con el objetivo de aumentar el precio de un hipotético trato, filtraba que Mazzarri cuenta con él y no quiere desprenderse de él. Pero nada más lejos de la realidad.

Como desveló ESTADIO en su última edición, no existen contactos entre la entidad verdiblanca y la granate por el carrilero zurdo, así como tampoco con la agencia que lo representa, You First Sports, para reclutarlo en el próximo mercado invernal, si bien es cierto que es un jugador del agrado de Serra Ferrer desde antes de que se marchara a la Serie A, por lo que el seguimiento siguió una vez allí.

Ahora, el discurso de los turineses ha cambiado, como refleja la prensa local. La última versión es que, pese a que Betis y Athletic lo pretenden -quedó claro que no es cierto, al menos en el caso heliopolitano-, la dificultad de encontrar un sustituto de garantías con la temporada a medias aplazará cualquier gestión al próximo verano.