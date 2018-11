La lista del Olympiacos para medirse al Betis

El Betis recibe el próximo jueves al Olympiacos griego en el Benito Villamarín. Un duelo vital para ambos conjuntos, puesto que el conjunto verdiblanco es líder, un punto por encima de los helenos y del Milan.



Si los de Setién ganan, pasan de ronda. Si empatan, habrá que esperar a la última jornada. Y si pierde, la diferencia de goles será la protagonista para decantar la balanza.



El conjunto griego ya ha publicado los elegidos por Pedro Martins.





? ???????? ??? ?????? ??? ??? ?? ???? ?????? ??? ??????. / The squad players selected ahead of the match against @RealBetis. ?????? #olympiacos #UEL #BETOLY #squadlist @EuropaLeague pic.twitter.com/lTW169Wp6u