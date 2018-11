Serra Ferrer, la búsqueda del delantero en enero y el futuro de Lo Celso

Además de analizar el presente y futuro de Quique Setién en el Betis, Lorenzo Serra Ferrer también ha entrado a valorar el próximo mercado de enero al que Betis estará muy atento. "Todo es mejorable, pero nadie te va a vender a su goleador, a no ser que pongas mucho dinero en la mesa, que no va a ser el caso, porque no puede ser. Tenemos mucha confianza en nuestros tres delanteros, que marcaron muchos goles la temporada pasada. Loren no estaba a estas alturas de la 17/18. Estamos muy intensos en el rastreo para encontrar un jugador que nos mejore, que no es fácil. Lo de los delanteros va por rachas... Vamos a ver si podemos conseguirlo", ha reconocido.

En cuanto a las salidas, Serra Ferrer se ha mostrado cauto y respetuoso con todas las situaciones. "Respetamos los contratos. Si el futbolista está bien aquí, mentalizado en revertir la situación con su calidad y con su colaboración, lo respetaremos. Si el míster nos lo plantea y tenemos posibilidad de sustituirlo con alguien que lo iguale o lo mejore, lo debatiremos, pero no vamos a sacar a nadie por sacarlo. Esto no funciona así", ha zanjado el mallorquín, que ha vuelto a resaltar la dificultad de fichar en enero: "A estas alturas, tenemos diez goles menos que la temporada pasada, cuando no estaba todavía Loren. Estamos intentando buscar esta posibilidad, pero el mercado de invierno no es fácil, a pesar de que el año pasado tuvimos la suerte de encontrar a alguien de un perfil magnífico como Bartra, que encajó enseguida".

Precisamente sobre Bartra y las palabras de Setién hace unas semanas por las que más tarde tuvo que pedir perdón, Serra ha comentado: "Es un capítulo felizmente cerrado. El entrenador pidió disculpas por lo que el aficionado había entendido y habló con el jugador, con el que estamos encantados. Bartra tiene un nivel apreciable y está feliz aquí. Ojalá podamos tener muchos años aquí al futbolista".

Sobre el futuro de Giovani Lo Celso y la posibilidad de ejecutar la opción de compra a final de temporada, el vicepresidente deportivo ha explicado: "Estamos contentos con su aportación como persona, compañero y futbolista. El Betis tiene la posibilidad de ejercer esa opción de compra. Si todo sigue igual, estoy convencido de que la vamos a hacer efectiva. Él es joven y está feliz aquí. Tenemos que pagar algo menos de 25 millones, pero no hablemos de dinero. Al PSG no sé si lo han llamado, pero el destino lo controla el Betis, que está al cien por cien delante de cualquiera para quedárselo".

Además, el mallorquín ha destacado la rápida adaptación del argentino a la ciudad y al equipo: "Su adaptación ha sido muy rápida, pese a venir de un Mundial y con la temporada avanzada. Ha encajado muy bien y se va afianzando cada día. no sólo con pinceladas en los partidos, sino con actuaciones continuadas. Es un jugador más de esta gran plantilla, por lo que tenemos que cohesionarlo con todos. Estamos muy satisfechos con él, orgullosos de que un internacional argentino de su nivel esté tan integrado".

Por último, Setién fue cuestionado sobre si piensa que la de ahora es la mejor plantilla de la historia del Betis: "Es una muy buena plantilla, pero no me atrevería. Alguna página he escrito yo como entrenador, pero ha habido grandes futbolistas en otras épocas, como también ahora. Estamos en una buena línea y me gustaría llegar a donde todos queremos y ayudar nosotros a ello"

.