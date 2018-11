Serra: "No le vamos a poner pegas ni peros al estilo de Setién"

Lorenzo Serra Ferrer, vicepresidente deportivo del Betis, ha repasado la actualidad deportiva del conjunto verdiblanco tras la derrota del pasado domingo ante el Villarreal y buena parte de esa actualidad pasa por la figura de Quique Setién. El de Sa Pobla, por el momento, llama a la tranquilidad y a dejar trabajar al equipo, aunque ello no sea óbice para estar "preocupado" por la andadura del equipo en Liga. "Estoy ocupado, preocupado sin duda, como cualquier aficionado y cualquier profesional que trabaja en el Betis. Nos ocupa y nos preocupa. Intentamos apoyar, ayudar, transmitir cualquier aspecto que nos permita ser consistentes y tener más regularidad. Pero participamos en tres competiciones. Llevamos un tercio de curso, pero pensamos que tenemos una buena plantilla y el cuerpo técnico adecuado para sacarle partido. En LaLiga tenemos el firme propósito de mejorar. En Europa, somos primeros de grupo y podemos certificar el pase en el próximo partido. En la Copa, hemos empezado bien. Tenemos la ilusión de mejorar lo del año pasado, que es lo que el beticismo reclama, y creo que estamos cerca", ha admitido en 'Onda Deportiva' de de Onda Cero Sevilla.

Preguntado por la división de opiniones que genera Setién en la afición, y si la directiva verdiblanca ha llegado a pensar en la destitución del cántabro por los últimos resultados a excepción del Camp Nou, Serra Ferrer ha explicado: "Son opiniones que tenemos que respetar, pero no compartir. A veces, la gente se deja llevar un poco por la decepción que produce un marcador. Los profesionales tenemos que aceptarlo, pero encarar lo que venga con más ilusión si cabe para mejorar. A lo mejor hay gente que se siente decepcionada, pero esto es muy largo. Es verdad que hemos obtenido resultados mejorables, pero también otros fantásticos, que nos han ayudado a consolidar la idea de que el Betis se puede instalar en las posiciones altas, luchando por objetivos mayores, de peso, como por ejemplo el último triunfo en el Camp Nou. Es cierto que otros resultados, como el último, se pueden mejorar. Respetamos la idea, pero Quique es quien conoce mejor al jugador, a cómo está y cómo se entrena. Cada uno tiene sus ideas y piensa en lo que haría, pero apoyamos, respaldamos y ayudamos al míster para que todo le salga bien".



Otro de los debates que se ha generado entre el beticismo es el de la posesión y sobre el que el vicepresidente deportivo ha dejado claro que prefiere ganar por encima de cualquier cosa: "El resultado, sin duda, lo tapa todo. El míster tiene esa idea, ese criterio futbolístico de tratar bien el balón, de pasearlo por todas las zonas del campo, y no le vamos a poner pegas ni peros. Pero el aficionado quiere ganar. No ahora, sino siempre. Los profesionales tenemos que luchar por esto. Si es con buen juego, maravilloso, porque es un placer para todos y tendrá el reconocimiento de todos. El entrenador y los jugadores tienen esta idea en la cabeza, ganar jugando bien. Faltan detalles, sin duda, pero, si la pasada temporada lo conseguimos, ahora, con mayor conocimiento todos de la idea y una mejor plantilla, con más experiencia y conociendo la plaza, es posible repetirlo. No estamos tan lejos. Estamos más o menos igual que la temporada pasada. Si somos capaces de ganar a la Real, superaríamos en un punto la clasificación de la temporada pasada".

De hecho el dirigente bético ha reconocido que no tiene buen perder, pero como tampoco lo tiene Setién. "Me gusta ganar y soy un mal perdedor. A la mayoría de la afición, el cómo ganar también le preocupa. Puede haber gente que quiera ganar como sea, sin importar la forma, pero es una discusión que no va a ningún sitio. Porque todos queremos ganar, y quien diga lo contrario, miente. El propio Barcelona, que abanderó ese estilo, ha ido cambiando, siendo más eficaz en el marcador. Como profesionales, debemos entender que importan los resultados. Setién se enfada cuando pierde. Cómo no va a hacerlo... es normal. Está trabajando para gestionar este grupo y conseguir lo mejor de él. Él y su cuerpo técnico están a la altura de lo que los béticos desean. Estoy convencido de que las cosas mejorarán. A ver si el jueves conseguimos la victoria y la clasificación ante Olympiacos en Europa. Y en LaLiga, que ahora tenemos varios partidos en casa, demostrar que este estilo, que cuando sale es vistoso y bonito, también nos da triunfos".

En cuanto a la expectativas creadas en el beticismo antes del comienzo de temporada y la situación del equipo hoy en día, Serra Ferrer cree que no hay mucha distancia y ha vuelto a recalcar que hay confianza total en Setién. "¿Discutido? No, nosotros pensamos que no estamos tan lejos. Estamos arropando al cuerpo técnico y ayudando, desde la dirección deportiva y el consejo de administración, pues la idea es firme de apoyar al vestuario", ha espetado el mallorquín, que también llama a calma en cuanto a la posible renovación del técnico: "Tengo que decir que conviene nos distraernos, sino que nos centremos y nos respaldemos con criterios valientes y ganadores. Ojalá el míster continúe mucho tiempo aquí. Tiene toda esta temporada y una más. Si tenemos la posibilidad de ampliar esa vinculación, bienvenido sea, pero sin distraernos ahora".

Analizando la andadura del Betis en este primer tercio de campeonato, Serra Ferrer ha reconocido que "lo ideal sería conseguir la regularidad, porque, en un torneo de 38 jornadas, es difícil conseguir resultados altos si no la consigues". "La exigencia es alta, también de los propios jugadores y del cuerpo técnico. A ver si somos capaces de normalizar estas circunstancias que a veces se te cruzan y no te son favorables. La regularidad es la piedra angular para asentarse en ese objetivo de volver a jugar en competiciones europeas. La autoexigencia, no la impuesta por la afición. El profesional debe ser fuerte y saber que juega en un club grande, por lo que es lo normal", ha añadido.

Por último, el bético se ha mostrado tajante asegurando que no hay ningún tipo de crisis: "No estamos en crisis. Esto es muy largo. De una decepción podemos hablar, pero a dos puntos de lo que teníamos el año pasado... Firmo quedar como la campaña pasada, con esa clasificación. Hay que tener paciencia y fe en lo que podemos conseguir. También transmitir cada uno de nosotros lo que debemos por el bien del beticismo".