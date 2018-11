Lo Celso: "No tengo la cabeza en el mañana sino en el hoy, ya se verá lo que pasa"

Giovani Lo Celso ha sido el jugador encargado de atender a las preguntas de los medios de comunicación junto a Quique Setién en la previa del partido ante el Olympiacos. Pese a que se habla mucho de su futuro, el argentino no quiere distraerse con esas cuestiones y piensa solo en el fútbol. "Estoy feliz y disfrutando este momento, no tengo la cabeza en el mañana sino en el hoy, después se verá lo que pasa, mañana tenemos un partido importantísimo, y luego el del domingo, no te da para pensar más allá porque si no no se puede disfrutar, no pienso en otra cosa que en eso, aprender y seguir sumando cosas", ha comentado.

Insistiendo en su futuro, Lo Celso no se ha salido del discurso anterior: "Como dije antes estoy feliz aquí, estoy disfrutando, me siento muy cómodo en el equipo, eso es importante, la verdad que siento el apoyo de todos los compañeros y para un jugador eso es importante, intento salir al campo a hacer lo que sé hacer y sumar conceptos, no pienso más allá porque tenemos cosas muy importantes en juego".

En cuanto a su adaptación al juego del Betis, el centrocampista de Rosario ha sido sincero: "La adaptación se hizo más facil con los compañeros y el cuerpo técnico, me han tratado muy bien desde que llegué y eso es importante. Sé al equipo que venía y eso es importante para un jugador qué siente así el fútbol, me lo hicieron muy fácil. Estoy tranquilo, disfrutando este momento, me siento muy cómodo en el equipo, me hicieron sentir parte y estoy feliz por eso, la idea de juego es muy importante, está siendo respetada y valorada en el mundo del fútbol. Uno se va acomodando a la idea, de por sí a mí me llama mucho, me siento feliz y disfrutando el momento".

Sobre su aportación goleadora, Lo Celso admitió que no es su función principal aunque se congratula por ello. "Mientras ayude al equipo bienvenido sea, desde que llegue esa era mi idea, sumar conceptos y después tratar de ayudar al equipo, nada más, gracias a Dios las cosas están saliendo bien", reconoció el argentino quien desveló que Di María es su "ídolo desde niño". "Lo tuve de compañero, ha hecho más goles que yo y lo admiré mucho, estoy lejos de eso pero soy joven y me queda mucho por mejorar", añadió.

Por último, como argentino valoró los acontecimientos de la final de la Copa Libertadores entre River y Boca: "Como argentino no me gusta, la imagen que dimos hacia afuera, en lugar de ser una fiesta. Hay que aprender para que no se vuelva repetir, sabemos cómo se vive el fútbol argentino pero no se deben pasar unos límites, lo que ocurrió no es bueno para nadie. Esperemos que no vuelva a ocurrir".